Economía y finanzas.

El empleo formal cayó por cuarto mes consecutivo y el ajuste impactó seis veces más en las empresas

El estudio del IIEP mostró que en agosto se perdieron 13.100 puestos registrados, con 10.600 bajas en el sector privado y una caída del salario mínimo que profundiza el deterioro del mercado laboral.

El IIEP también señaló un deterioro histórico del salario mínimo, vital y móvil

Un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA confirmó que el ajuste laboral en Argentina afectó con mayor intensidad al sector privado. Según el informe, la pérdida de puestos de trabajo formales en las empresas fue seis veces mayor que la registrada en el sector público.

El empleo asalariado formal acumula descensos consecutivos desde mayo. En agosto, los datos desagregados muestran:

• 13.100 puestos formales menos en total.

• 10.600 empleos perdidos en el sector privado.

• 1.700 en el sector público.

La única excepción dentro del empleo registrado fue el trabajo en casas particulares, que se mantuvo estable.

Retroceso del salario mínimo

En paralelo, el IIEP señaló un deterioro histórico del salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el SMVM registró una caída real del 35 %. El valor de octubre de 2025 se ubicó por debajo del nivel observado en 2001.

El salario mínimo actual equivale al 36 % de su máximo histórico de septiembre de 2011, lo que representa una disminución del 64 %. El retroceso se profundizó en los últimos meses, con bajas reales del 0,5 % en julio, 0,5 % en agosto, 2,0 % en septiembre y 2,3 % en octubre.

El informe concluye que tanto el ajuste del empleo como la pérdida del poder adquisitivo del SMVM consolidan un escenario de debilidad marcada en el mercado laboral formal. (NA)

