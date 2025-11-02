"Una incorporación muy positiva": Macri celebró el desembarco de Santilli al Gobierno

El expresidente Mauricio Macri celebró la designación de Diego Santilli cómo ministro del Interior y aseguró que “es una incorporación muy positiva”.

Además, el líder del PRO sostuvo que Santilli “podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas” que se necesitan.

“Quiero felicitar a @diegosantilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”, expresó Macri.

El ex mandatario había cuestionado la designación de Manuel Adorni cómo jefe de Gabinete, por considerar que no tiene experiencia para el cargo.

Macri estaba junto a Milei en la quinta de Olivos el viernes último cuando se conoció la renuncia de Guillermo Francos y el nombramiento de Adorni. (NA)