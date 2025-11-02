“Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”, aseguró Santilli al llegar a Olivos

Desde la puerta de la quinta de Olivos, Diego Santilli habló con el canal de noticias TN tras ser designado como nuevo ministro del Interior en medio de la reestructuración de Gabinete que impulsa el presidente Javier Milei.

El dirigente del PRO contó que el jefe de Estado lo contactó cuando estaba volviendo de Paraná, donde su hijo participó de una carrera de automovilismo, y no dudó en aceptar la propuesta.

“Me sorprendió gratamente el llamado del Presidente. Venimos trabajando con él y con Karina Milei, comimos el lunes, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Hoy me dijo ‘venite en cuanto puedas para la Quinta’. Obviamente que le dije que sí al instante”, reveló esta noche desde arriba de su auto.

“Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Venimos de una etapa de estabilización del país y se viene una etapa de crecimiento de unos 20 o 30 años. Estoy convencido de que ese es el camino. Si me asumo esta tarea es para sumar y para seguir avanzando”, expresó.

“Lo que pasó el otro domingo es un apoyo que le dio la sociedad al presidente Milei”, dijo, sobre las elecciones legislativas en el que resultó electo como diputado. “Venimos de hacer un acuerdo en conjunto con el PRO y un trabajo muy fuerte. Ahora tenemos que seguir por ese camino”, agregó.

Este domingo, Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior. “Tenemos nuevo ministro. Bienvenido Colo”, escribió el Presidente a través de X.

“Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, agregó Milei. (TN)