“Jugada excelente“: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli en Interior

La designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior generó una ola de reacciones en el ámbito político, pero una de las más llamativas fue la de su expareja y periodista, Nancy Pazos.

A pesar de la conocida postura crítica de Pazos hacia la carrera política de Santilli, padre de sus hijos, la comunicadora utilizó sus redes sociales para emitir una opinión contundente y favorable al nombramiento.

Pazos no dudó en calificar la designación como una "jugada excelente" por parte del gobierno, destacando que el movimiento le "suma profesionalismo y diálogo" a la administración actual.

Además de valorar la capacidad de gestión de Santilli, la periodista analizó las consecuencias políticas del nombramiento. Según consideró, el pase de Santilli al Gabinete no solo fortalece al oficialismo, sino que también produce un efecto directo en el Congreso: "Le quita un diputado al PRO y le da uno más a LLA".

En este marco, Pazos deslizó una indirecta al expresidente Mauricio Macri, al señalar que la pregunta clave era si él estaba "contento o no" con la decisión que implica un enroque de bancas.

La periodista también se refirió a las posibles críticas sobre el hecho de que Santilli deje su banca de diputado poco tiempo después de haber sido electo. Pazos se desmarcó de la polémica sobre los "candidatos testimoniales", asegurando: "Nunca critiqué las candidaturas testimoniales. No sé por qué debería hacerlo ahora".

Finalmente, la comunicadora devolvió el foco de la crítica a otros referentes, al mencionar a la periodista Cristina Pérez: "A quien hay que preguntarle eso es a @Cris_noticias que sí se manifestó en contra y casi le daban alergia". (NA)