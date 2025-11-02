Quién es el dirigente libertario que entrará a la Cámara de Diputados en lugar de Santilli

El diputado reelecto de la Alianza La Libertad Avanza Diego Santilli en las elecciones legislativas nacionales será el nuevo ministro del Interior del gobierno del presidente Javier Milei y deberá renunciar a su banca.

En su lugar asumirá Rubén Torres, un hombre del armador bonaerense Santiago Pareja que sigue robusteciendo su poder en la Cámara de Diputados y en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Torres ingresará desde el lugar decimonoveno lugar, después de que la Cámara Nacional Electoral hiciera lugar al pedido de los libertarios para que Santilli encabece la lista en la PBA, tras el escándalo de José Luis Espert.

En su perfil de Instagram, Torres se describe como un "defensor de las ideas de la libertad". "Trabajo para que Argentina sea un país de oportunidades, progreso y grandeza", dice su breve biografía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las modificaciones que impulsó Milei se dan en el marco de una reconfiguración del Gabinete nacional, que incluyó la salida del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, el viernes pasado. Santilli asumirá en lugar de Lisandro Catalán, otro hombre de Francos. (NA)