112º Aniversario de Stroeder: “La identidad y el progreso de esta comunidad es destacable”

Javier Cambarieri / Agencia Patagones



“La identidad y el progreso que ha logrado esta comunidad es destacable”. Con estas palabras sintetizó el jefe comunal Ricardo Marino el presente que transita la localidad de Stroeder, de donde es oriundo y reside, al cumplirse un nuevo aniversario de su fundación, concretada el 22 de Noviembre de 1913.

Fue en el marco del acto central celebrado con un gran acompañamiento de vecinos, instituciones y autoridades municipales, en el salón de la Escuela Primaria N° 9, en una jornada cargada de emoción, historia y sentido de pertenencia para toda la comunidad.

El intendente estuvo acompañado, entre otros por el presidente del Concejo Deliberante, Cristian Duarte; la delegada municipal Lorena Spasiuk; funcionarios del gabinete; representantes de fuerzas de seguridad y educativas; abanderados; referentes de instituciones intermedias; y numerosos vecinos que se acercaron a celebrar un nuevo cumpleaños del pueblo.

Allí, el titular del Museo Histórico Regional Emma Nozzi, Leonardo Dam, brindó una reflexión sobre la historia de la localidad, recordando el arribo del tren el 11 de noviembre de 1912 y la figura de Hugo Stroeder, pionero en la creación de colonias agrícolas en todo el país.

“Fundar poblaciones fue la obra de su vida. Y Stroeder, al igual que tantos otros lugares que impulsó, nació del esfuerzo de familias que llegaron con herramientas simples y una enorme voluntad de progreso. Este pueblo se ganó con justicia el apodo de ‘capital del coraje’”, expresó.

Durante el acto aniversario, se realizó la entrega de certificados y reconocimientos a vecinos e instituciones locales, junto al reconocimiento a los deportistas que representaron a Stroeder en los Juegos Bonaerenses 2025.

Posteriormente, el municipio hizo entrega de aportes económicos a entidades comunitarias.

Seguidamente, la delegada municipal Lorena Spasiuk, destacó el agradecimiento, destacando el compromiso y la unión que caracteriza al pueblo.

“Con respeto y compromiso, sigamos construyendo juntos el futuro que esta comunidad merece. Stroeder tiene una historia de esfuerzo, pero también un porvenir que depende de todos nosotros. ¡Feliz 112° aniversario!”, manifestó.

Por su parte, el intendente Marino destacó la identidad y el trabajo conjunto que distinguen a Stroeder dentro del partido de Patagones.

“A lo largo de más de un siglo, esta localidad ha crecido gracias al esfuerzo y la dedicación de cada uno de sus habitantes. Hoy tenemos una comunidad fuerte, solidaria y con futuro. Pero debemos seguir trabajando unidos; solo la cooperación y el compromiso mutuo nos permitirán alcanzar los objetivos que deseamos”, señaló.

Además, el jefe comunal repasó obras recientes, entre ellas el recambio de la cubierta, instalación eléctrica y pintura en la Escuela Secundaria N°7, la revalorización de la terminal de ómnibus, la renovación de más de 200 luminarias LED, el mantenimiento vial y la extensión eléctrica del cementerio local.

También destacó el esfuerzo municipal en materia salarial, con un aumento acumulado del 338 por ciento en los haberes básicos y la entrega de un bono extraordinario de 350.000 pesos, en dos etapas.

Los presentes disfrutaron también, de las actividades culturales y artísticas de los talleres locales dependientes de la dirección de Cultura: la Agrupación Folclórica “Corazón Gaucho” —con sus grupos infantil, intermedio y adultos mayores— y la Escuela de Arte y Danzas “Soleimán”, que presentó números de tango, flamenco e infantiles, aportando color, alegría y talento local al cierre de la jornada.

El festejo culminó con el corte de la torta aniversario y el canto de “Feliz cumpleaños Stroeder”, seguido del descubrimiento de la placa al busto del Comandante Luis Piedra Buena y la colocación de flores en homenaje a los pioneros.

En el marco del descubrimiento de la placa, Leonardo Dam hizo referencia al destacado trabajo de investigación y difusión de la figura del Comandante Luis Piedra Buena, que continúa desarrollándose en el distrito a través del ciclo de charlas.

“Hablemos sobre Luis Piedra Buena”

En esta iniciativa —que recientemente tuvo una nueva sesión en la Escuela Primaria N°30 y el JIRIMM N°5 de Cardenal Cagliero— participaron la Inspectora de Educación Artística Paola Slowick, la directora de Cultura, Natalia Gorosito y el propio Dam, en representación del Museo Histórico Regional Emma Nozzi, con el propósito de promover el conocimiento sobre la vida y obra del prócer patagónico y su legado en la historia argentina.

Con emoción y orgullo, Stroeder celebró 112 años de historia, reafirmando su identidad, su espíritu de trabajo y su compromiso con el futuro. Porque cada aniversario no solo recuerda un nacimiento, sino la fuerza de una comunidad que sigue creciendo unida.