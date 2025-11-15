112º Aniversario de Stroeder: la Comisión de Festejos renovó su equipo, pero mantiene sus objetivos

Luego de once años ininterrumpidos de labor de un gran grupo de trabajo que nació en el centenario de la localidad, en el año 2013, el 112º aniversario de la localidad se desarrollará bajo la organización de una renovada Comisión de Festejos de Stroeder.

“Somos un equipo de jóvenes desde los 20 y pico a los 40 y picos años. Me toca a mi presidir el grupo, pero la verdad que es un poco ponerle el título de presidente, pero en realidad trabajamos todos, desde el primer a ultimo integrante. No es por puesto, es todos para lo mismo”, explicó Pastor.

En este sentido, añadió que la mayoría de los integrantes son nuevos, que compartían otras actividades de la localidad y luego de la necesidad (entendible, hicieron 11 fiestas consecutivas) de los anteriores conductores, por temas personales y cansancio, querían dejar, “empezó la charla, nos juntamos, convocamos más gente y largamos”.

“La idea es continuar en el mismo camino que se venía trabajando, organizando un gran evento para el pueblo, una vez al año complementado con otras actividades previas para lograr el objetivo principal. Es para la comunidad, que hay que destacar colabora y mucho, todo el año con nosotros”, enfatizó el presidente de la comisión.

Respecto de la financiación del evento, Pastor sostuvo que largaron un Bono Contribución, el cual se vendió todo; había un remanente de la edición 2024 “y tendremos la barra de la fiesta en la plaza, que será, seguramente otro buen ingreso”.

“Otra de los ingresos es organizar la tradicional Fiesta de los 15. Que organizamos este año y ya estamos pensando darle una vuelta de tuerca para que sea más atractiva aún”, destacó.

Respecto del edición que se está desarrollando, Pastor expresó su satisfacción con la grilla que pudieron armar, “con tres días de hermosos shows”.

“Cerrando anoche con Grupo Astral que es nuestra marca registrada, hoy con la presentación de Gustavo cordera, que sería una noche de rock y mañana cerrará con una noche de cumbia con El Pepo. Complementado con artistas locales y regionales, que completan una extensa grilla que comenzará al atardecer hasta pasada la medianoche”, aseveró Pastor.

Maana por la mañana se concretará el desfile aniversario y, por la tarde, una charla sobre adicciones con la presencia de representantes de la Fundación EIRA, que integra el actor Gastón Pauls.

“Si dios quiere la idea es empezar en marzo del año que viene con actividades para recaudar, de cara a la edición 2026”, concluyó.

El programa

Las actividades de hoy comenzarán a las 18.30, con La Fiesta de Yasa, ¡la payasa!

Luego, desde las 19.30, en el escenario central, actuarán Corazón Gaucho, Bengage Gym, Jona Vázquez y Mandale Mandale.

A las 23 llegará uno de los platos fuertes: Gustavo Cordera y la Caravana Mágica.

Pasada la medianoche, será el turno de Nadia y La Diferencia, y ya en la madrugada habrá un gran baile popular de la mano de DJ Nico Bouhaben.

Mañana a las 11 se efectuará el Desfile Aniversario en el centro de la localidad, con la presencia de instituciones locales y de localidades vecinas.

A las 15.30 llegará la charla “Hablemos de adicciones”, con referentes de la fundación EIRA.

Desde las 18, pasarán por el escenario central Aman la Danza, Cecilia y Facundo, la Escuela de Danzas Soleiman, El Pepo y la Super Banda Gedienta y, en el cierre, Somos Nosotros.