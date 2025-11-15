Primera: árbitros confirmados para los terceros juegos de cuartos de final

Pacífico y Bahiense se reencontrarán en el William Harding Green. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Se confirmaron este sábado las ternas arbitrales para los terceros y definitivos encuentros correspondientes a los cuartos de final del torneo de básquetbol "Aldo Bebe Storti" de Primera.

Los partidos se jugarán el lunes venidero en cancha de los que tienen ventaja deportiva, desde las 21.

Las llaves que restan definirse son Napostá (2º de la fase regular)-Estudiantes (7º) y Pacífico (4º)-Bahiense del Norte (5º), cuyas series están igualadas.

El jueves último se clasificaron a semifinales Villa Mitre (1º) y Pueyrredón (6º), quienes se impusieron en sus respectivas series por 2-0 ante Leandro N. Alem (8º) y Olimpo (3º).

Para el duelo entre Napostá-Estudiantes los árbitros designados para el tercero son Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Sebastián Giannino.

Los jueces del choque Pacífico-Bahiense del Norte serán Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Alejandro Vizcaino.

En la segunda jornada de los cuartos de final disputada el jueves pasado la eliminación de Olimpo -ganador del primer torneo- determinó que haya final extra con quien se quede con este tramo, para conocer al campeón de la temporada 2025.