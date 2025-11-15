Murió Xabier Azkargorta, el técnico que llevó a Bolivia al Mundial de 1994

Xabier Azkargorta, histórico director técnico de la selección de fútbol de Bolivia, falleció el último viernes a los 72 años por complicaciones cardíacas.

El entrenador español murió poco antes de las 7 de la mañana en el hospital de la Caja Nacional de Salud, donde permanecía internado, según confirmó el informe oficial.

Conocido cariñosamente como “Bigotón” debido a sus característicos mostachos, Azkargorta se ganó un lugar eterno en el corazón de los bolivianos.

Su figura no solo quedó vinculada a la histórica clasificación mundialista, la segunda en la historia del país y la primera lograda por mérito deportivo, sino también a una identidad de trabajo y compromiso que marcó a toda una generación.

Nacido en el País Vasco, desarrolló una extensa carrera como entrenador en distintos países, pero su paso por la selección boliviana fue el capítulo más trascendental. Bajo su conducción, “La Verde” alcanzó un rendimiento notable en las Eliminatorias rumbo a 1994, construyendo una campaña que aún hoy es celebrada como una de las mayores gestas deportivas del país.

Tras conocerse la noticia, Conmebol despidió al entrenador con un mensaje cargado de pesar.

“La Conmebol lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a Bolivia al Mundial de 1994. Condolencias a familiares y amigos. QEPD”, expresó la entidad en una publicación que rápidamente generó miles de reacciones y muestras de agradecimiento. (NA).