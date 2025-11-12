"Investigador del delito": la carrera creada por Patricia Bullrich

La carrera es impulsada por la ministra (Foto La Nación)

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de la nueva Carrera de “Investigador del Delito para Profesionales” en el ámbito de la Policía Federal Argentina, en el marco del proceso de modernización y reforma integral aprobado por el Decreto 383/2025.

La iniciativa apunta al fortalecimiento institucional en áreas de prevención, detección e investigación de delitos complejos, e incorpora el ingreso de universitarios graduados en disciplinas estratégicas como ingeniería, administración, tecnología, criminalística, informática y ciencias exactas, otorgando a los egresados una “Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal”.

El régimen prevé un sistema de selección específico —incluido un Comité Interinstitucional—, criterios diferenciales de formación e incentivos, y la profesionalización del personal policial subalterno con trayectoria comprobable en áreas de investigación y operaciones especiales.

La medida forma parte del nuevo estatuto de la Policía Federal y establece requisitos de edad, antecedentes y certificaciones para el ingreso, junto con una preparación técnica y policial de nueve meses antes de asumir el cargo. (N/A)