Causa Cuadernos: proponen más audiencias semanales para acelerar el juicio

La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 a una reunión para el próximo martes para cambiar la modalidad del juicio de la Causa conocida como Cuadernos de las Coimas, en la que está acusada Cristina Kirchner junto a otras 87 personas.

El objetivo formal es “coadyuvar con mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación”, pero lo que quiere la Justicia es acelerar los tiempos para la definición del fallo. Se analizará la posibilidad de terminar con la modalidad virtual y pasar a un esquema de tres audiencias semanales en Comodoro Py.

El encuentro fue dispuesto por los jueces Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques, en el marco del Acuerdo de Superintendencia del tribunal.

La exmandataria está acusada de elaborar un sistema ilegal de recaudación de sobornos con empresarios a cambio de mantener contratos con el Estado. Al respecto. A fines de octubre, el TOF 7 rechazó su pedido de sobreseimiento por “cosa juzgada” presentado por la defensa.

La convocatoria de Casación fue fijada para el martes 18 de noviembre con el propósito de que los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli -integrantes del TOF 7- informen qué medidas podrían adoptarse para imprimir mayor ritmo al proceso.

Entre las alternativas que se pondrían sobre la mesa figura aumentar la frecuencia de audiencias a tres por semana, trasladarlas de manera presencial a una sala de Comodoro Py -probablemente la Sala AMIA- y reducir al mínimo la virtualidad.

El juicio podría trasladarse a Comodoro Py

El proceso prevé más de 600 testigos y casi 90 imputados, entre ellos la expresidenta. Casación apunta a que el juicio avance con mayor regularidad y busca evitar demoras que prolonguen un proceso que lleva más de cuatro años desde su elevación a juicio.

Si se aprueba el nuevo esquema, el tribunal deberá coordinar con el Consejo de la Magistratura los recursos técnicos y logísticos para trasladar el debate a Comodoro Py y sostener tres audiencias presenciales semanales hasta la sentencia. (con información de TN.com.ar)