Cristina Kirchner, sobre la causa Cuadernos: "Comienza otro show judicial en Comodoro Py"

La expresidenta Cristina Kirchner calificó como “show” el inicio del juicio en la Causa Cuadernos y sostuvo que “no les bastó meterla presa y proscribirle de por vida” por la Causa Vialidad, sino que necesitan “mantener viva la operta judicial”.

“Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, escribió la exmandataria en su cuenta de X.

Asimismo, se refirió al Gobierno Nacional de una forma implícita y aseguró que esta situación es llevada adelante con el fin de “seguir presionando” y “distraer la atención” de los cuidadanos, respecto a la realidad del país.

“Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político. Mantuvieron la ‘operación cuadernos truchos’ en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste”, agregó la titular del PJ.

Finalmente, recordó que este “escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces” presentó muchos “arrepentidos” a los que deberían calificar de “extorsionados”, por desdecirse en sus declaraciones respecto al caso.

También, apuntó contra el actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, debido a que en 2018 fue abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y afirmó que su defendido “si no salía en libertad en un breve lapso iba a mentir e iba involucrar a alguno”. Además, remarcó que, en ese momento, Cúneo Libarona reprodujo textualmente una frase que quedó grabada: “Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso”.

“No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallo, pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses. Mientras tanto, de la mano de (Luis) Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones. Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay”, concluyó. (NA)