Así fue la jornada de puertas abiertas en la Base Baterías

Una exitosa jornada fue el balance de las autoridades navales tras el Puertas Abiertas llevado a cabo el sábado, en la Base Baterías, por el 146° aniversario de la Infantería de Marina.

El epicentro de la jornada fue el Complejo Histórico Patrimonial de la Base de Infantería de Marina Baterías, con la visita al Museo de la Infantería de Marina, que en sus salas alberga material de todas las épocas de la fuerza y que despertó particular interés su sector dedicado a Malvinas, con objetos específicos del conflicto bélico de 1982.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, la Agrupación Perros de Guerra hicieron una demostración de destrezas y el público pudo recorrer y conocer distintas instalaciones.

También se pudo visitar el Parque Temático, que muestra equipamientos y medios empleados por los infantes de Marina y se pudo apreciar el sobrevuelo de dos unidades de la Aviación Naval: un avión B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y una aeronave Grumman S-2T Turbo Tracker de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina.

Además, huno una demostración de asalto y conquista de un determinado objetivo, stands de la Obra Taller Stella Maris, entre otras exhibiciones.

Luego, en la plaza Soberanía se presentó la Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano y se realizó la ya tradicional recreación del Tiro Histórico de las cuatro piezas de artillería de la IV Batería "Monumento Histórico Nacional".

La jornada finalizó al atardecer con la ceremonia del arriado del Pabellón Nacional.