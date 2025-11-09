Alerta y movilización de ATE por la situación del centro de salud naval

Desde la Asociación Trabajadores del Estado, seccional Punta Alta, se declaró el estado de alerta y movilización ante la situación del Hospital Naval Puerto Belgrano.

"Si bien la situación del Hospital ha tenido una resolución parcial respecto de los profesionales médicos, persisten serias preocupaciones vinculadas a los prestadores y a diversos factores que podrían llevar al colapso del nosocomio", se dijo.

En este contexto, "continuaremos sosteniendo las medidas de alerta y movilización, convocando a los integrantes de la Comisión Administrativa y del Cuerpo de Delegados, con el firme compromiso de trabajar de manera conjunta para defender y garantizar el pleno funcionamiento del Hospital Naval".

Asimismo, se indicó que "reclamamos un salario digno para los trabajadores civiles, docentes civiles de las Fuerzas Armadas y trabajadores del IOSFA, así como la recuperación de los derechos y conquistas que nos han sido arrebatados. Lo hacemos por una salud pública de calidad y por el respeto a quienes la sostienen todos los días".