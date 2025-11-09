Festejos por el Día de la Tradición y "A mar y campo"

Hoy, desde las 9, se celebrará en el predio de la FISNA una nueva edición del Día de la Tradición.

Habrá música, danzas y comidas típicas.

El evento busca revalorizar las costumbres, la identidad y el espíritu del pueblo argentino, promoviendo el encuentro y la participación de toda la comunidad, se dijo desde el área de Prensa de la comuna.

El cronograma de actividades comenzará a las 9 con la tradicional cabalgata, continuará a las 12 con el desfile y 12.30, se llevará a cabo el acto inaugural, con la interpretación del Pericón Nacional.

Desde las 13, se presentarán diversas agrupaciones folklóricas locales de danza, y a partir de las 16, el grupo Alma Folklórica ofrecerá una peña libre para disfrutar de la

música y la danza popular.

Durante toda la jornada habrá comidas típicas y feria de emprendedores, generando un espacio de encuentro entre la tradición, la cultura y la producción local.

Pehuen Co

En tanto la segunda jornada de la octava edición de la tradicional Fiesta de Comida al Disco “A Mar y Campo” se llevará a cabo hoy en la Plaza Carrasco de Pehuen Co.

El encuentro se consolida año tras año como una de las celebraciones locales gastronómicas más representativas.