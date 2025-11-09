Festejos por el Día de la Tradición y "A mar y campo"
Se trata de encuentros al aire libre, por lo que se suspenderán en caso de tormentas.
Hoy, desde las 9, se celebrará en el predio de la FISNA una nueva edición del Día de la Tradición.
Habrá música, danzas y comidas típicas.
El evento busca revalorizar las costumbres, la identidad y el espíritu del pueblo argentino, promoviendo el encuentro y la participación de toda la comunidad, se dijo desde el área de Prensa de la comuna.
El cronograma de actividades comenzará a las 9 con la tradicional cabalgata, continuará a las 12 con el desfile y 12.30, se llevará a cabo el acto inaugural, con la interpretación del Pericón Nacional.
Desde las 13, se presentarán diversas agrupaciones folklóricas locales de danza, y a partir de las 16, el grupo Alma Folklórica ofrecerá una peña libre para disfrutar de la
música y la danza popular.
Durante toda la jornada habrá comidas típicas y feria de emprendedores, generando un espacio de encuentro entre la tradición, la cultura y la producción local.
Pehuen Co
En tanto la segunda jornada de la octava edición de la tradicional Fiesta de Comida al Disco “A Mar y Campo” se llevará a cabo hoy en la Plaza Carrasco de Pehuen Co.
El encuentro se consolida año tras año como una de las celebraciones locales gastronómicas más representativas.