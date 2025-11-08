Descuentos locales en la SUBE: cómo mantener actualizado el beneficio

Tener actualizada la tarjeta física de la SUBE asegura que los beneficios locales permanezcan activos

El trámite es simple y se puede realizar desde la app SUBE, en Terminales Automáticas o en el validador del colectivo con “Atributo a Bordo”.

Se recuerda a los usuarios que viajen con SUBE física y cuenten con descuentos locales, que es importante mantener la tarjeta actualizada para garantizar que los beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar.

El proceso de actualización de la tarjeta SUBE física es ágil y puede realizarse en simples pasos:

• App SUBE: Seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”.

Para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

• Terminal Automática: En la terminal más cercana, apoyar la SUBE unos segundos hasta que el equipo indique que la retires.

• En el validador del colectivo: Mediante la funcionalidad Atributo bordo. Al subir, se debe indicar al chofer que hay una actualización pendiente en la SUBE. Luego,

acercar la tarjeta al validador, en el mismo lugar donde se paga el boleto, hasta que la pantalla indique que el atributo fue aplicado.

Los beneficiarios de la Tarifa Social Federal, +no deben realizar el trámite de actualización.