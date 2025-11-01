Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete: "Será prioridad profundizar reformas"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció anoche que fue designado como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Guillermo Francos, y agradeció al presidente Javier Milei por la confianza para encabezar lo que definió como una "nueva etapa" del Gobierno nacional.

"Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos", expresó Adorni a través de su cuenta en la red social X.

El funcionario también destacó el respaldo del resto del gabinete y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Agradezco a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente", señaló.

"Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen", cerró su mensaje Adorni.

Con esta designación, el hasta ahora vocero presidencial asume un rol central dentro del equipo de Milei, en un momento en que el Gobierno busca consolidar su rumbo económico y político y avanzar con la implementación de las reformas prometidas durante la campaña. (NA)