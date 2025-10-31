A la renuncia de Francos, se sumó la del Ministro del Interior

Tras la salida de Guillermo Francos, quien fue designado como nuevo jefe de Gabinete, Lisandro Catalán presentó su renuncia al cargo de Ministro del Interior.

Lo hizo a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que agradeció al presidente Javier Milei por la confianza depositada en su persona.

“Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción”, escribió en el comunicado.

Y agregó: “Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El anuncio llegó apenas horas después de la confirmación de la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, con quien tenía más afinidad y que también oficializó su decisión tras mantener un encuentro con Milei en la Quinta de Olivos.

Ambas salidas se producen en un contexto de reestructuración del Gabinete nacional, en el que se perfila un rediseño de las funciones centrales del Ejecutivo.



La renuncia de Catalán se da menos de dos meses después de su designación al frente de la cartera, formalizada mediante el Decreto 672/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Su llegada estuvo directamente vinculada a la decisión del Gobierno de restituir el Ministerio del Interior, que hasta entonces había sido degradado a secretaría dependiente de la Vicejefatura de Gabinete. (con información de Infobae)