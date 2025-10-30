Marcelo Moretti, citado a indagatoria por administración fraudulenta en San Lorenzo

El presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, fue citado a indagatoria por la Justicia.

El mandatario del “Ciclón” deberá presentarse ante la corte el jueves 6 de noviembre a las 11hs.

Moretti se encuentra en esta tensa situación por una denuncia por administración fraudulenta por defraudación. La misma fue presentada por el sector de la oposición de la política de San Lorenzo, encabezada por César Francis y Christian Mera.

La gestión de Marcelo Moretti al frente de San Lorenzo se caracterizó por una serie de conflictos institucionales y económicos que profundizaron la crisis del club. Durante su mandato, las reiteradas inhibiciones por deudas impagas afectaron la competitividad deportiva y generaron un fuerte malestar entre los hinchas y socios.

A esto se sumaron denuncias por presuntas irregularidades en la administración, decisiones polémicas en el manejo de los recursos y una creciente distancia entre la dirigencia y la masa social, que percibió un gobierno cerrado y carente de transparencia.

Su reciente salida y posterior regreso al club no hicieron más que agravar la tensión en el seno del “Ciclón”. Muchos socios consideraron el retorno de Moretti como una provocación y una muestra de desconexión con la realidad que vive la institución.

En medio de un clima enrarecido, con cuestionamientos internos y externos, el presidente deberá enfrentar a la Justicia y dar explicaciones sobre una gestión que dejó más sombras que certezas en el futuro inmediato de San Lorenzo de Almagro.