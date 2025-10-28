Medida de fuerza en San Lorenzo: el plantel mostró su malestar con Marcelo Moretti

El plantel de San Lorenzo decidió tomar una medida de fuerza por el creciente malestar con el presidente Marcelo Moretti y los futbolistas se presentaron media hora más tarde al entrenamiento —luego de que circulara la posibilidad de no asistir— y los referentes se reunieron con el dirigente en el palco de Brubank, donde personal de seguridad custodió el encuentro.

Si bien no hubo confirmación oficial, puertas adentro se menciona que la protesta podría originarse por el pago incompleto de una suma que los jugadores debían recibir, lo que habría generado un nuevo cortocircuito con la dirigencia. El plantel, que ya venía con signos de fastidio, considera que el club “volvió a faltar a la verdad” respecto a los compromisos económicos asumidos.

A todo esto, la confirmación de que el partido ante Deportivo Riestra se jugará el viernes 31 de octubre —y no el domingo, como se preveía— terminó de agravar el clima. El fin de semana libre que había tenido el plantel se planificó en base a otra fecha, por lo que el cuerpo técnico quedó con menos tiempo para preparar un duelo decisivo.

En el vestuario la sensación es de desamparo y algunos jugadores ya habían advertido días atrás que el grupo se siente “sin respaldo dirigencial”, algo que se potenció tras la exclusión de Moretti del último Comité Ejecutivo de AFA.

En medio de este escenario, el compromiso ante Riestra será el próximo viernes a las 19 en el Nuevo Gasómetro, con la mira puesta en cerrar el año dentro de los puestos de clasificación.