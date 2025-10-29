Cuatro detenidos en un nuevo operativo de saturación en los barrios Kilómetro 5 y Pacífico

Un total de cuatro detenidos fue el saldo que dejó un nuevo operativo de saturación que personal de la comisaría Segunda llevó a cabo entre las 17 y las 19 en los barrios Kilómetro 5 y Pacífico.

En el procedimiento, que constó en el montaje de retenes fijos y el despliegue de patrullajes disuasivos, también hubo colaboración de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas y el destacamento Palihue.

En Blandengues y Sixto Laspiur se produjo la detención de Leonardo José Ramírez, de 42 años, sobre quien pesaba un requerimiento judicial por el delito de "robo". Lo mismo ocurrió con Sabrina Daiana Trejo, de 32, por "averiguación de paradero" en Castelli al 800.

Además, en Estomba y Florida, se detuvo a dos hombres por causas vinculadas a robos, el segundo de ellos en La Plata. Fueron identificados como Alejandro Manuel Varela, de 33 años; y Ángel Gabriel Cardozo, de 24.