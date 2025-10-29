Secuestraron una camioneta que fue robada en Mar del Plata

Personal policial secuestró una camioneta que había sido robada en Mar del Plata en el pasado mes de febrero.

Además, por "encubrimiento", los efectivos de la comisaría Séptima aprehendieron a Nicolás Sivos, de 25 años.

Para llevar a cabo el procedimiento, se contó con la colaboración de empleados de la planta verificadora.

Pudieron establecer que la chapa patente, AC640FH, no era coincidente con los números originales grabados de chasis y motor.

Además, el título de propiedad de la Volkswagen Amarok resultó ser apócrifo.

Toma intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.