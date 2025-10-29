Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

14.4°

Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

14.4°

Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

14.4°
La ciudad.

Secuestraron una camioneta que fue robada en Mar del Plata

Durante el operativo, además, se aprehendió a una persona "por encubrimiento".

Personal policial secuestró una camioneta que había sido robada en Mar del Plata en el pasado mes de febrero.

Además, por "encubrimiento", los efectivos de la comisaría Séptima aprehendieron a Nicolás Sivos, de 25 años.

Noticias Relacionadas

Para llevar a cabo el procedimiento, se contó con la colaboración de empleados de la planta verificadora. 

Pudieron establecer que la chapa patente, AC640FH, no era coincidente con los números originales grabados de chasis y motor.

Además, el título de propiedad de la Volkswagen Amarok resultó ser apócrifo.

Toma intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

El país.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE