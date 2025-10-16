“Antes de traicionar a Javier me corto un brazo”, aseguró Karen Reichardt

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt afirmó que “antes de traicionar” al presidente Javier Milei “se corta un brazo” y ratificó su total apoyo a la gestión oficialista “por convicción”.

Por otra parte, apuntó contra quien encabeza la lista de Fuerza Patria (FP), Jorge Taiana y afirmó que a ella “la picanteó”, pero ahora que quedó Diego Santilli como primero en la nómina “no se presentó al debate.

En una entrevista que le realizaron en el streaming libetario Carajo, aseguró que el candidato opositor apuntó contra ella “sin esperar que la justicia electoral la designara” y que el punteo de debate que había propuesto, no lo iba a respetar porque ella iba a debatir los ítems que quería.

“Yo tenía pensado citarlo acá en Carajo porque él ponía los puntos como si fuera oficialista y no flaco... vos estás abajo. De última, vas a hacer el debate donde yo quiera y sobre los temas que yo quiera no los que vos impongas. Además, ¿Cómo no se va a presentar?”, cuestionó Reichardt.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por otra parte, contó que su acercamiento al presidente Javier Milei tuvo como nexo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que había sido entrevistada por la ex vedette en un programa que tenía en América TV dedicado a mascotas, llamado “Amores Perros”.

Al asumir la gestión en diciembre de 2023, Milei se comunicó por privado con la ahora candidata y le agradeció su apoyo; semanas más tarde la invitaron a Casa Rosada y, a partir de ese momento, comenzaron a tener una relación fluida. Hace pocos meses, y después de haberse negado tres veces, aceptó ir en la lista de LLA para las próximas legislativas nacionales.

Desde antes de que fuera presidente de la Nación, Reichardt comenzó a subir mensajes a favor de Milei porque a debía gobernar “un hombre que rompiera con todo y que pusiera lo que había que poner”: “Era lo que necesitábamos”, añadió.

“Yo dije que si en 2023 ganaba (Sergio) Massa me moría, no me iba a bancar cuarto años más de eso. Desde mi lugar, empecé a hacer redes. Ya me había declarado anti K y había tenido mis problemas de que no me invitaran o que me cancelaran. Además, convencía a amigos, familiares y empleados, que tenía que venir un cambio en Argentina. Yo creí siempre en Milei y sigo creyendo porque me representa y por absoluta convicción”, concluyó.(NA)