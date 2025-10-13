“¡Basta de joder!“: Karen Reichardt cruzó ”al feminismo" por las críticas al apellido que no usa
La candidata libertaria explicó que utiliza el apellido de su abuela materna. “¿Feministas, no pelean por esto? Honrar a las mujeres en la herencia”, dijo.
La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, estalló en sus redes sociales contra las críticas por el uso de su apellido materno y apuntó directamente contra su rival de Fuerza Patria, Jorge Taiana, y las periodistas Julia Mengolini y Victoria Tolosa Paz.
En un encendido posteo, la postulante libertaria reivindicó su linaje y lanzó una chicana al feminismo: "¡Basta de JODER con mi nombre!", arrancó Reichardt en su cuenta de X.
A continuación, aclaró el origen del apellido que generó polémica: "REICHARDT es el Apellido de mi abuela materna, vía mi mamá Celia".
Lejos de renegar de su herencia paterna, la candidata afirmó ser "100% ambas: la fuerza de mi linaje materno y el orgullo de mi padre", cuyo apellido es Vázquez.
Aprovechando la controversia, Reichardt convirtió su descargo en un mensaje de campaña y apuntó contra el feminismo, un sector con el que el oficialismo mantiene una fuerte disputa ideológica. "¿Feministas, no pelean por esto? Honrar a las mujeres en la herencia", cuestionó.
La publicación, que cierra con los hashtags "#SoyReichardtYVazquez" y "#LLA", se enmarca en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde la candidata busca consolidar su identidad frente a las críticas de la oposición y algunos medios. (NA)