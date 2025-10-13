“¡Basta de joder!“: Karen Reichardt cruzó ”al feminismo" por las críticas al apellido que no usa

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, estalló en sus redes sociales contra las críticas por el uso de su apellido materno y apuntó directamente contra su rival de Fuerza Patria, Jorge Taiana, y las periodistas Julia Mengolini y Victoria Tolosa Paz.

En un encendido posteo, la postulante libertaria reivindicó su linaje y lanzó una chicana al feminismo: "¡Basta de JODER con mi nombre!", arrancó Reichardt en su cuenta de X.

A continuación, aclaró el origen del apellido que generó polémica: "REICHARDT es el Apellido de mi abuela materna, vía mi mamá Celia".

Lejos de renegar de su herencia paterna, la candidata afirmó ser "100% ambas: la fuerza de mi linaje materno y el orgullo de mi padre", cuyo apellido es Vázquez.

Aprovechando la controversia, Reichardt convirtió su descargo en un mensaje de campaña y apuntó contra el feminismo, un sector con el que el oficialismo mantiene una fuerte disputa ideológica. "¿Feministas, no pelean por esto? Honrar a las mujeres en la herencia", cuestionó.

La publicación, que cierra con los hashtags "#SoyReichardtYVazquez" y "#LLA", se enmarca en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde la candidata busca consolidar su identidad frente a las críticas de la oposición y algunos medios. (NA)