La tregua en riesgo: Israel amenazó con reanudar los combates

Los últimos dos cuerpos de rehenes encontrados por Hamás fueron trasladados a Israel por medio de la Cruz Roja

Tras la advertencia de Hamas de que ya entregó todos los cuerpos de rehenes que pudo localizar, Israel amenazó con reanudar los combates en Gaza si el grupo islámico no respeta el acuerdo de cese el fuego.

“Si Hamas rechaza respetar el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, reanudará los combates y actuará para una derrota total de Hamas”, señaló un comunicado del ministro de Defensa, Israel Katz.

El funcionario reaccionó así al anuncio del grupo islamista palestino, que dijo haber entregado todos los restos de los rehenes en Gaza a los que pudo acceder, lo que según el ministro israelí es una violación del acuerdo que estipula que “Hamas debe entregar todos los rehenes muertos que tengan”.

La posición israelí se conoció después que el Ejército confirmó la entrega de los restos de otros dos rehenes en Gaza. Poco después, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos aseguraron que no consideran que Hamas haya incumplido el acuerdo.

En lugar de sancionar al grupo, la Administración Trump trabaja activamente con mediadores internacionales para proporcionar apoyo logístico e inteligencia que permita localizar los cuerpos que permanecen desaparecidos.

Se especula que muchos de ellos estén posiblemente enterrados entre los escombros de la guerra que devastó Gaza durante los últimos dos años, de acuerdo con dos funcionarios que no pueden ser citados.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz

Las fuentes explicaron que cuentan con garantías de Hamas, transmitidas a través de intermediarios externos, de que el grupo hará todo lo posible para localizar y devolver los restos de los exrehenes, cumpliendo así con sus compromisos internacionales

Hamas liberó el lunes a 20 rehenes vivos, en cumplimiento del acuerdo de cese el fuego con Israel mediado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía. Con los dos de hoy, entregó los cuerpos de nueve rehenes fallecidos. (con información de TN.com.ar)