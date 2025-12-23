La hermana de Messi tuvo un accidente de tránsito en Miami

María Sol Messi, quien ya está fuera de peligro, junto a su futuro marido, Julián Arellano

María Sol Messi, hermana del futbolista Lionel Messi, sufrió una descompensación mientras conducía en la ciudad estadounidense de Miami y protagonizó un accidente automovilístico. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

Según trascendió, la diseñadora sufrió la fractura de dos vértebras, una lesión en el talón, una quemadura y un golpe en la muñeca, por lo que debió recibir atención médica y comenzar un proceso de rehabilitación.

El episodio impactó de lleno en la familia Messi y obligó a María Sol a postergar su casamiento, previsto para el sábado 3 de enero en la ciudad de Rosario. La boda, que iba a realizarse en un marco íntimo y familiar, quedó suspendida hasta nuevo aviso.

El accidente ocurrió mientras manejaba por las calles de Miami, tras perder la consciencia, aunque el choque no comprometió su vida. Luego de recibir el alta, María Sol regresó a la Argentina para continuar con su recuperación.

Su madre, Celia Cuccittini, confirmó que "está bien y ya está en Argentina", y manifestó su malestar por la difusión pública del episodio, dado que su hija menor procura mantener un perfil bajo y preservar su vida privada.

Desde el entorno familiar evitaron brindar mayores detalles sobre lo ocurrido o las causas de la descompensación, con la intención de atravesar el momento con el mayor hermetismo posible.

Por ahora, la prioridad absoluta es la salud y la recuperación física y emocional de María Sol, mientras el casamiento con Julián Arellano —entrenador de las inferiores del Inter Miami— quedó en pausa hasta que esté en condiciones de retomar sus planes personales. (NA)