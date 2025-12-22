Quién es María Sol, la hermana de Lionel Messi que se casa con un entrenador de Inter Miami

A diferencia de la exposición mundial que rodea a su hermano, María Sol Messi ha logrado construir una carrera sólida y un perfil discreto.

Sin embargo, todas las miradas están puestas en ella ante su inminente casamiento con Tuli Arellano.

El evento, que promete ser una celebración íntima y cargada de raíces rosarinas, se perfila como el gran acontecimiento familiar de este comienzo de año.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La fecha elegida es el próximo 3 de enero. El escenario no podía ser otro que Rosario, la ciudad que vio nacer a los Messi y también a Arellano, quien actualmente se desempeña como entrenador de la categoría Sub-19 del Inter Miami.

La elección del día permitirá que Lionel Messi, de vacaciones hasta el 6 de enero, pueda estar presente junto a su esposa e hijos en la unión de su hermana menor.

Quién es María Sol Messi

A sus 32 años, la menor de los hermanos Messi ha consolidado un nombre propio en la industria de la moda. Diseñadora de indumentaria por vocación, su carrera ha estado marcada por el profesionalismo y el compromiso con los proyectos familiares.

Como brand manager en The Messi Store, Sol fue la pieza clave para conectar la visión estética de Lionel con la marca global de indumentaria. Trabajó codo a codo con Virginia Hilfiger (hermana del reconocido Tommy Hilfiger), logrando que la línea reflejara fielmente el estilo del astro argentino.

Actualmente, lidera "Bikinis Río", una marca de trajes de baño de alcance internacional donde plasma sus propias colecciones. Su cuñada, Antonela Roccuzzo, es no solo una de sus principales clientas, sino también una de sus grandes aliadas en la difusión de sus diseños.

Tras una etapa viviendo en España, María Sol decidió regresar a Argentina para desarrollar sus emprendimientos y estar cerca de sus afectos. Más allá de su faceta empresarial, en su entorno la destacan por su rol como tía, manteniendo un vínculo constante y presente con Thiago, Mateo y Ciro.

El casamiento con Tuli Arellano simboliza un cierre de ciclo perfecto: ambos crecieron en el emblemático barrio La Bajada y hoy, tras años de relación, formalizarán su unión rodeados de la calidez de su Rosario natal.

La discreción que caracteriza a Sol será la premisa de una noche donde la familia más famosa del fútbol celebrará, una vez más, la importancia de sus orígenes.