Maduro calificó de “piratería de corsarios” el bloqueo petrolero de EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como "piratería de corsarios" el asalto a buques petroleros y la confiscación de crudo venezolano por parte de Estados Unidos, en el contexto de un agresivo despliegue militar en el mar Caribe.

A través de un mensaje en su canal oficial de Telegram, el mandatario venezolano denunció que estas acciones forman parte de una campaña sostenida de agresión contra su país.

"Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros", expresó.

De esa manera, Maduro afirmó que estos grupos actúan como "piratas contratados por un Estado imperial", a los que vinculó con prácticas históricas orientadas al control del comercio y de las riquezas venezolanas.

Las declaraciones se producen tras el asalto de EE. UU. a dos buques en las cercanías del país sudamericano, ejecutado por fuerzas militares. El petróleo fue confiscado, también las embarcaciones y las tripulaciones permanecen retenidas ilegalmente. (NA)