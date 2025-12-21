Trump endurece el cerco sobre Maduro: tercer buque petrolero interceptado en una semana

Estados Unidos interceptó un tercer buque frente a las costas de Venezuela y es el segundo detectado este fin de semana.

Según informaron funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias Reuters, todavía no se informó de qué embarcación se trata ni se conoce aún la ubicación exacta de la operación.

Sin embargo, AFP dijo que Fuerzas de Estados Unidos perseguían el domingo en aguas del Caribe a un petrolero que se aproximaba a Venezuela. La nave fue identificada como el petrolero Bella 1, bajo sanciones estadounidenses desde 2024 por sus vínculos con Irán y Hezbollah. Según el sitio TankerTrackers, estaba en ruta hacia Venezuela y no llevaba carga.

“Los Guardacostas estadounidenses persiguen activamente a un navío sancionado (...) que participa de los desvíos ilegales de sanciones por parte de Venezuela. Iza una bandera falsa y es objeto de una orden de incautación judicial”, afirmó bajo anonimato a la NBC un funcionario estadounidense.

Este nuevo procedimiento ocurre luego de que ayer un video mostrara como el gobierno de Donald Trump incautaba un barco petrolero cerca de la costa venezolana, operación que fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional.

La semana pasada, Estados Unidos incautó por primera vez un buque petrolero sancionado, llamado Skipper, frente a las costas de Venezuela.

Desde entonces, barcos que transportan millones de barriles de petróleo permanecen en aguas venezolanas por temor a que Estados Unidos los intercepte.

Según especificaron, algunos de ellos se consideran parte de una “flota en la sombra”: buques que utilizan tácticas de ocultación para transportar mercancías a países sancionados como Rusia e Irán.

El operativo de EE.UU., registrado en varias filmaciones, forma parte de la ofensiva de Washington contra el comercio petrolero del régimen de Nicolás Maduro.

Según el portal especializado Marine Traffic, el buque M/T Centuries (interceptado el sábado) es un petrolero de gran porte — con 333 metros de eslora y un desplazamiento de 309.460 toneladas— con bandera panameña y de propiedad china, que cubría su ruta de manera regular.

Ese dato convierte a la incautación en un hecho especialmente sensible. Hasta ahora, el criterio anunciado por la administración de Donald Trump habilitaba el abordaje únicamente de buques sancionados que transportaran petróleo venezolano. En este caso, el Centuries no estaba incluido en ese listado, lo que podría derivar en un conflicto diplomático de mayor escala. (TN)