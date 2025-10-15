Israel entregó los restos de 45 palestinos a Gaza como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros
Ahora se trabaja para identificar los cuerpos mediante pruebas de ADN.
Israel entregó el martes los restos de 45 palestinos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organismo que luego los transfirió a las autoridades locales en la Franja de Gaza, como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros en curso, indicaron fuentes médicas a la agencia Xinhua.
Los equipos de salud del Complejo Médico Nasser en Jan Yunis recibieron los restos a través del cruce de Kerem Shalom y ahora "se está trabajando para identificar los cuerpos mediante pruebas de ADN antes de entregarlos a sus familiares", informaron.
En un breve comunicado, el CICR confirmó que supervisó el proceso de entrega con base en un acuerdo entre las partes y en coordinación con las autoridades pertinentes, y subrayó que la operación se llevó a cabo de conformidad con las normas humanitarias aplicables en tales casos. (NA)