Máxima tensión en Asia: aviones de combate japoneses mantuvieron un incidente con cazas chinos

Aviones de combate japoneses mantuvieron un incidente con cazas chinos sobre aguas internacionales al sur de la isla nipona de okinawa”, que tuvo fuerte trascendencia diplomática y por el cual Tokio ya anticipó que presentará una protesta formal.

Así lo denunció el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, quien aclaró en su cuenta en la red social X que por el incidente no se registraron heridos, según informaron medios internacionales.

Koizumi denunció que dos cazas chinos utilizaron su radar contra dos aeronaves militares japonesas durante este sábado, “sobre aguas internacionales al sureste de la isla de Okinawa”.

«La iluminación de radar constituye un acto peligroso que excede el alcance necesario para un vuelo seguro de la aeronave. Lamentamos profundamente que se haya producido un incidente de este tipo y hemos presentado una enérgica protesta ante la parte china», aseguró.

El hecho se registró en medio de la tensión entre Tokio y Pekín luego de las declaraciones formuladas en noviembre por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien dijo que un ataque militar chino a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas Armadas de ese país.

Desde China el gobierno de Xi Xinping dio como respuesta medidas de presión económica y cultural, entre ellas advertencias de viaje a Japón, la prohibición de importar productos del mar japoneses y la paralización de licencias para películas y conciertos procedentes del país vecino.

El Ministerio de Defensa de China declaró que Japón "se enfrentará a la indignación pública" y afrontará la "rendición de cuentas ante la historia", en respuesta a los planes del país de elevar su gasto en Defensa al 2 % del producto interior bruto (PIB).

Horas después el ministro Koizumi aseguró que su país responderá "con calma" al incidente. "Responderemos con determinación y calma para mantener la paz y la estabilidad en la región", dijo el ministro durante una rueda de prensa. (NA)