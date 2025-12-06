Corina Machado viajará a Noruega para recibir el Nobel de la Paz

La referente de la oposición en Venezuela María Corina Machado viajará a la ciudad noruega de Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

La principal opositora al régimen del presidente Nicolás Maduro asistirá a ese país el miércoles 10 de diciembre.

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, indicó que se contactó con Machado, quien le confirmó que participará de la ceremonia.

Sin embargo, por "razones de seguridad" evitó dar precisiones sobre la hora y la forma en la que concurrirá para la entrega del premio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Machado fue reconocida el 10 de octubre "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", de acuerdo a lo informado por la entidad.

Se espera que Edmundo González Urrutia, radicado en España por una orden de detención en su contra, también viaje a Norurga para acompañar a su par. (NA)