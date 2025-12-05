Cuatro muertos en un ataque estadounidense a una embarcación en la costa venezolana 

Estados Unidos volvió a atacar una lancha cerca de las costas de Venezuela y en el oceáno Pacífico, en el que murieron cuatro personas. El episodio ocurrió durante la noche del último jueves,

El ataque fue confirmado y difundido en la cuenta oficial del Comando Sur de Estados Unidos en la red social X, en donde se compartió un video sobre el momento en que la supuesta narcolancha fue impactada por un misil.

De esta manera, las víctimas fatales ascendieron a 87, desde que Washington comenzó esta serie de ejecuciones extrajudiciales a inicios de septiembre y volvieron a escalar las tensiones entre ambos países.

Desde que Estados Unidos comenzó estos ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas hacia su país, en ningún momento aportaron pruebas al respecto ni la identidad de las personas que iban a bordo.

Días atrás, el Washington Post reveló que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un prime disparo.

El Ejército norteamericano aún no brindó detalles de la organización criminal que supuestamente operaba la lancha en aquella ocasión. (con información de C5N)