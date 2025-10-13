Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

23.2°

Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

23.2°

Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

23.2°
Guerra en Medio Oriente.

Trump encabezó en Egipto la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

La cumbre reunió a los mandatarios de Francia, España, Italia, Turquía, Qatar y al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

NA

El presidente de Estados Unidos Donald Trump encabezó en Egipto la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamas. El convenio terminó con la guerra en la Franja de Gaza. Lo firmaron Trump y el resto de los mediadores, los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes y entregó dos cuerpos. La cumbre reunió a los mandatarios de Francia, España, Italia, Turquía, Qatar y al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Noticias Relacionadas

Ante una mesa y con una treintena de líderes mundiales de fondo los cuatro mandatarios pusieron su sello y levantaron el documento con el plan de Trump sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

El presidente de Estados Unidos destacó desde la sala de conferencias donde se realizó la firma del acuerdo: "Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos acá, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad". (TN)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La región.
La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE