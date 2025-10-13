Quiénes son los tres argentinos que están entre los 20 rehenes liberados por Hamas

Este lunes, Hamas entregó a Israel a 20 rehenes vivos que permanecían en Gaza, como parte de un acuerdo de alto el fuego. Entre los liberados figuran tres argentinos: Ariel y David Cunio, y Eitan Horn.

Los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35) fueron capturados el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, durante el ataque inicial de Hamas. Ariel fue secuestrado junto a su novia, Arbel Yehud (quien había sido liberada previamente), mientras que David fue detenido en su hogar con su esposa Sharon y sus hijas mellizas, quienes ya habían sido liberadas en fases anteriores del intercambio. Por su parte, Eitan Horn (38) estaba de visita en Nir Oz con su hermano cuando fue capturado.

El proceso de liberación se realizó en dos etapas: los rehenes fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja en puntos dentro de Gaza, y luego trasladados bajo custodia hacia Israel. Una vez en territorio israelí, fueron llevados a la base Reim para evaluaciones médicas iniciales y seguidamente ingresados a hospitales designados cerca de Tel Aviv.

El canje contempla también la liberación de unos 1.950 presos palestinos, entre ellos 250 condenados a cadena perpetua, como parte del acuerdo firmado con el objetivo de extender un cese del fuego en la zona.

La noticia conmovió profundamente a las familias, sobre todo a la madre de los hermanos Cunio, Silvia, quien relató que recibió una videollamada de Ariel y David desde Gaza poco antes de su liberación. “Yo los vi bien, ellos dijeron que estaban bien”, comentó, emocionada.

Aunque la liberación de los rehenes vivos marca un avance significativo, aún resta concretarse la entrega de los cuerpos de los 28 cautivos fallecidos, que permanecen en Gaza.

Este acontecimiento se produce en un momento de alta tensión y expectativas internacionales, donde el acuerdo entre Israel y Hamás busca abrir una etapa de tregua y negociación en medio de un conflicto prolongado. (Clarín y La Nueva.)