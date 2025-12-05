Por razones climáticas, reprograman el vuelo de los F-16 sobre Buenos Aires: ¿cuándo será?

El vuelo rasante de los F-16 que iba a realizarse este domingo sobre Buenos Aires fue reprogramado y finalmente tendrá lugar el sábado por la mañana, según confirmó el Ministerio de Defensa. La modificación se debe a cuestiones climáticas que obligaron a adelantar la presentación oficial de las aeronaves recientemente adquiridas por Argentina.

El Gobierno aprovechó el anuncio para reforzar el carácter histórico del evento: será la primera exhibición pública de los F-16AM/BM en el país, en el marco del plan de modernización de la defensa aérea.

El nuevo cronograma del sobrevuelo

El Ministerio de Defensa detalló punto por punto el recorrido que harán los seis cazas provenientes del Área Material Río Cuarto. El operativo durará pocos minutos pero abarcará varios puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires

Este es el recorrido completo de los F-16 previsto para el sábado 6 de diciembre en CABA:

07:55 h: Ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata. 08:00 h: Sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies. Continuación por Avenida de Mayo hasta Plaza Miserere. 08:03 h: Viraje al sur y sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte. Salida hacia el Río de la Plata. 08:05 h: Viraje al oeste y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery. Paso sobre Retiro. 08:06 h: Paso sobre Puerto Madero y giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa. Viraje hacia el Suroeste. 08:10 h: Pasaje final por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte. Ascenso, salida hacia el oeste y regreso al Área Material Río Cuarto para la ceremonia de recepción encabezada por el Presidente Javier Milei.

Un despliegue de alto impacto político y militar

El Gobierno busca capitalizar la llegada de los F-16 como un gesto concreto de modernización y alineamiento estratégico, luego de meses de negociaciones con Dinamarca y Estados Unidos. La compra de los cazas -capaces de superar los 2.100 km/h y equipados con misiles, bombas guiadas y cañones- fue presentada por la Casa Rosada como un salto cualitativo para la Fuerza Aérea.

Luego del recorrido, los aviones regresarán a Río Cuarto, donde se realizará la ceremonia oficial con presencia del Presidente y de las Fuerzas Armadas. Allí se formalizará la incorporación de los primeros seis F-16 y se repasarán los detalles del operativo, que incluyó semanas de preparación logística y coordinación aérea.

Mientras tanto, en Buenos Aires se espera un fuerte despliegue ciudadano: el Gobierno llamó explícitamente a “mirar al cielo, alzar las banderas y sentir orgullo”, buscando convertir el sobrevuelo en un acto de apoyo público a la política de defensa. (NA)