Guerra por los despachos: la senadora que quiere un baño privado y el deseo de los libertarios

La tradicional guerra por los despachos se instaló con fuerza en estas horas en la Cámara de Diputados a la luz de la nueva composición del cuerpo, ya que La Libertad Avanza (LLA) reclama las amplias oficinas que tiene el radicalismo en el Palacio Legislativo, según informaron fuentes legislativas.

La disputa es en el segundo piso del Palacio Legislativo, donde desde la época de Ricardo Balbín esas coquetas y amplias oficinas las ocupa la UCR, que ahora quedó reducida a solo seis legisladores de los 33 que tenía en el inicio de la gestión de Javier Milei.

Las oficina de la presidencia del bloque radical que tenía hasta este miércoles el ex presidente Rodrigo De Loredo, y que constan de una antesala, una oficina y una extensa sala de reuniones y ya fueron ocupados por su sucesora, la mendocina Pamela Verasay, que conducirá un bloque de seis diputados.

“Tienen más oficinas que diputados”, graficó una fuente. Los nuevos despachos del segundo piso del Palacio están ubicados en un lugar estratégico, a un solo piso de las oficinas del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

La Libertad Avanza reclamará ese amplio despacho para su presidente, Gabriel Bornoroni, ya que conducirá un bloque de 95 diputados y la mayoría de las oficinas de ese piso para que los presidentes de las principales comisiones tengan un lugar en ese sector.

La distribución de las oficinas del Palacio Legislativo siempre motivo de controversia porque allí se desarrollan las “roscas” entre los partidos políticos y todos quieren tener un lugar en la histórica sede legislativa.

Otro punto del conflicto son las oficinas que el radicalismo tiene en el quinto piso del Anexo con una amplia sala para las reuniones de bloque y varios despachos en ese piso.

De todos modos, fuentes de la LLA señalaron que, como se trata de una bancada aliada, se buscará alcanzar un acuerdo para ubicar a Verasay en otro lugar dentro del Palacio Legislativo.

Desde la UCR señalaron que el lugar para el centenario partido tiene un fuerte valor emotivo porque esas oficinas fueron ocupadas por el ex líder del radicalismo Balbín, cuando ocupó una banca en 1946 durante la presidencia Juan Domingo Perón.

También señalaron las fuentes que otro punto de la discusión son la cantidad de empleados que tiene la UCR, dado que tiene 23 secretarias a las que están intentando buscarle otro destino, aunque no es fácil esa negociación, reconocen en LLA.

En cambio sí ya tiene su despacho el futuro vicepresidente segundo del cuerpo, Luis Petri, que ocupará la oficina de Julio Cobos. Los oficialistas señalan que debe “primar el sentido común y la operatoria diaria por sobre la costumbre y los recuerdos”, en relación al radicalismo.

En cambio, en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió en el 2016, cuando asumió Cambiemos, no hay discusión con Unión por la Patria (UxP), ya que en esa ocasión había cedido despachos y allí tienen oficinas los diputados Cristian Ritondo, Oscar Zago y la ex legisladora Silvia Lospennato.

Fuentes legislativas señalaron que UxP "va a mantener mayoritariamente las oficinas que tiene dado que fue el espacio político más estable en términos de bancas".

En el Senado el panorama es más complejo

En el Senado, la situación es mas compleja porque La Libertad Avanza resultó perjudicada con la distribución de los despachos instrumentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, ya que hay senadores que tendrán un rol central que aún no tienen destinados despachos, como el caso de Nadia Márquez.

Esta situación aumentó la disputa entre Villarruel y Bullrich y el enojo de los libertarios.

Hasta ahora solo consiguieron un despacho la futura jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, que ocupará la oficina del actual diputado Martín Lousteau, y sus compañeros de bloque Pablo Cervi y Agustín Monteverde.

La distribución se realizó mediante el decreto 607/25, donde se estableció “una distribución orgánica y más equitativa de los espacios que quedarán disponibles”.

De todos modos, Villarruel no cedió a la pretensión de la senadora kirchnerista Cándidia López, que había protagonizado un escándalo cuando se instaló en el despacho del ex senador Sergio Leavy y la vicepresidenta le cambió la cerradura con aviso previo comunicado a través de otro decreto.

Tras ese forcejeo e incidentes, Villarruel le otorgó a López un despacho que ya le pertenecía dentro del palacio del Senado, pero que no es del agrado de la senadora fueguina porque “no tiene baño privado”, comentaron. (NA)