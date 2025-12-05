Milei evalúa viajar a Noruega para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei evalúa por estas horas viajar la próxima semana a Noruega para participar de la entrega de los Premio Nobel.

Según se pudo saber de fuentes oficiales, de concretarse, el viaje se dará entre el 9 y el 12 de diciembre.

El objetivo del jefe de Estado es participar de la ceremonia y acompañar a la ganadora del premio Nobel de la paz, la venezolana María Corina Machado. La entrega de premios es el 10 de diciembre.

Corina Machado fue galardonada el 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz por su "lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Según indicó Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Premio Nobel, Machado fue elegida por ser una “figura clave y unificadora” en una oposición política que estaba profundamente dividida y que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo.

La resistencia al régimen

Machado lleva casi un año escondida en Venezuela debido a lo que la oposición denuncia como “la represión del régimen” de Maduro, iniciada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Machado lidera el partido opositor Vente Venezuela y en 2017 ayudó a fundar la alianza Soy Venezuela.

La dirigente había anticipado en octubre que no veía la posibilidad de ir a buscar el Premio Nobel de la Paz a Noruega, informaron medios internacionales.

“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, había alertado en en una entrevista con el medio noruego Dagens Næringsliv.

Sobre el premio, destacó que “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”, ya que es una muestra más de que “el mundo entero legitima” su lucha. “El régimen está absolutamente aislado y tiene los días contados”, vaticinó Machado. (NA)