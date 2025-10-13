Trump: "No es el final de una guerra, es el comienzo de una era de fe"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue aplaudido de pie por los legisladores israelíes luego de la liberación de los 20 rehenes que el grupo terrorista Hamas mantuvo secuestrados por dos años.

Finalmente la organización extremista árabe liberó este lunes por la mañana a los rehenes que permanecieron retenidos en Gaza durante más de dos años, como parte de un importante intercambio de prisioneros en el marco de un proceso de alto el fuego.

Luego de unas palabras de agradecimiento del premier israelí Benjamin Netanyahu, muy cuestionado por la comunidad internacional debido al nivel de respuesta bélica contra las poblaciones palestinas, Trump tomó la palabra y sostuvo: "No es el final de una guerra, es el comienzo de una era de fe".

Antes de llegar a Israel, el mandatario norteamericano reconoció que protagonizó "algunas disputas" con el primer ministro israelí, pero consideró que hizo “un buen trabajo” para alcanzar la paz en la Franja de Gaza.

“Tuve algunas disputas con él que fueron solucionadas rápidamente”, expresó Trump antes de llegar a Tel Aviv.

El líder republicano afirmó que Netanyahu finalmente hizo un buen trabajo al frente del gobierno de Israel y aseguró que "era la persona indicada para el momento adecuado".

“Esto es un nuevo comienzo”, señaló Trump durante su discurso ante el Parlamento. Tras la visita, se esperaba su traslado a Sharm el-Sheik, Egipto, para asistir a una cumbre internacional cuyo objetivo es consolidar el alto el fuego entre Israel y Hamas y avanzar en un proceso más amplio de Oriente Medio.

El presidente estadounidense tuvo más palabras de elogio hacia Netanyahu, según la agencia de noticias Xinhua: “Trabajando conmigo fue fantástico. Fue un presidente de tiempos de guerra”.

Los prisioneros, incluyendo a tres argentinos (Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio), fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja antes de ser transferidos a las fuerzas israelíes en Gaza.