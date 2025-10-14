Kicillof recorrió los avances de las obras de expansión del Puerto de Coronel Rosales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este martes los avances de la última etapa de las obras de expansión del Puerto de Coronel Rosales, llevadas adelante por la firma Otamérica, con el objetivo de duplicar los volúmenes operados para 2026.

“Estas obras son históricas porque duplican la capacidad operativa del puerto y son fundamentales para el crecimiento de toda la región: Coronel Rosales será la salida principal del petróleo proveniente de Vaca Muerta -aseguró-. Esta es una inversión privada, pensada a largo plazo y acompañada por un Estado presente que genera las condiciones adecuadas: no es uno u otro; es el sector privado y el sector público trabajando en conjunto para el desarrollo”, agregó.

Mediante una inversión total de 600 millones de dólares, el proyecto de Otamérica desarrollado en tres etapas dará respuesta al incremento de la producción de petróleo con origen en Vaca Muerta previsto para los próximos 20 años, logrando duplicar los volúmenes operados en el puerto. Este último tramo incluye nuevos tanques y la construcción de una tercera posición de amarre que incluye el tendido de nuevas tuberías de recepción, aspiración y exportación de crudo; y un nuevo sistema contra incendios.

“Somos una provincia productiva, que no vive de la especulación financiera y la timba: vamos a seguir por este camino para que haya más inversiones que nos permitan impulsar al interior bonaerense, generar puestos de trabajo y brindar mejores condiciones de vida a todos y todas”, sostuvo Kicillof.

La recorrida la realizó junto al intendente local, Rodrigo Aristimuño, y al subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero.

Durante la jornada, el gobernador visitó el Centro Integral del Discapacitado (CINDI), una entidad de bien público que brinda atención a más de 160 personas con discapacidad. En este marco, y a través de un convenio firmado entre el municipio y el Gobierno provincial, se construirá un nuevo SUM de 295 metros cuadrados para la institución.

"En momentos de muchísima dificultad económica y social, la provincia de Buenos Aires tomó la decisión de acompañarnos a todos los rosaleños con hechos concretos: frente a un Gobierno nacional que no cree en la obra pública, contamos con un gobernador convencido de que es necesario más Estado para dar respuestas a la sociedad”, manifestó Aristimuño.

Además, Kicillof recorrió la obra de repavimentación de la Avenida Juan José Paso en Punta Alta. Con una inversión de $747 millones, las tareas contemplan un total de 15 cuadras.

"Argentina está gobernada por una fuerza política que no sólo paralizó 1.000 obras públicas en la provincia, sino que además nos quitó ilegalmente muchos recursos que nos corresponden -dijo-. A pesar de ello, redoblamos los esfuerzos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance: el Gobierno bonaerense no frenó ni una sola obra porque sabemos que los vecinos y vecinas las necesitan”, concluyó.

De la recorrida también participaron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los directores provinciales de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy, y del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona; el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles; el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; la senadora provincial Ayelén Durán; el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales, Diego Piñero; la dirigenta Marisol Merquel, y la directora general del CINDI, Laura Maulión.