Kicillof recorrió obras y cuestionó a Milei por la paralización de centros de primera infancia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrió este martes la localidad de Benito Juárez en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas y volvió a cuestionar a Javier Milei por la paralización de obras de infraestructura, al advertir que el mandatario “no esta dispuesto a asumir sus resonsabilidades”.

“En territorio bonaerense, Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia, demostrando una vez más que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”, sostuvo Kicillof en el marco de la recorrida por los avances de la construcción de un nuevo jardín maternal.

Y volvió a contrastar la gestión nacional con la provincial, al señalar que “frente a ello, nosotros no ponemos excusas: invertimos lo que sea necesario para dar respuestas a las necesidades de los pibes y pibas bonaerenses”.

“Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con la educación pública y con todas las instituciones de la sociedad civil que hace un gran esfuerzo para llevar bienestar a las personas con discapacidad y sus familias”, afirmó, según se informó en un comunicado.

El gobernador estuvo acompañado por el intendente local, Julio Marini, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. (Fuente: NA).