Kicillof: "Es difícil, pero tenemos que seguir adelante, a pesar de los insultos y maltratos de Milei"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en Punta Alta donde compartió un breve acto con los concurrentes y trabajadores del Centro Integral del Discapacitado -donde además se oficializó la donación de un terreno donde se construirá un salón de usos múltiples-, recorrió la obra de repavimentación de la avenida Paso y visitó los avances en el área portuaria.

Además de saludar, fotografiarse y recibir regalos de los chicos de CINDI, institución que cumplió 40 años, ofreció una rueda de prensa donde dijo que las inversiones de ABSA, de agua y cloacas, son de largo plazo y multimillonarias. "Muchas de ellas no se hacían desde hace muchísimo tiempo, pero nosotros vamos a seguir empujando para que esto se revierta. En el último año y medio, tenemos una dificultad, para todos los argentinos, los gobernadores e intendentes, y se llama Milei".

"Soy consciente de como se votó. Estamos en una elección rara. El primer candidato del oficialmente es Espert y no es mi ánimo chicanear ni nada. Pero lo tuvieron que sacar de la boleta por vínculos con una causa judicial que tiene detenida a una persona en Estados Unidos por un caso de narcotráfico y allí figura su nombre. No vengo a hacer una denuncia, en la boleta va a aparecer esta persona sostenida por Milei hasta último momento y a mi me preocupa, no por la competencia a corto plazo, sino por el tipo de fuerza política que hoy gobierna la República Argentina a nivel nacional".

"Es una fuerza política que también nos paró toda la obra en la provincia de Buenos Aires. No es fácil avanzar así. Al contrario, es cada vez más difícil porque la crisis económica, los problemas que hay en los comercios, no alcanza el salario, los costos de los servicios públicos, el precio de los alquileres, los remedios. En fin, todo lo que no hace el gobierno de Milei recae sobre el gobierno provincial y municipal".

"Y obviamente que no les voy a decir que no exijan. Sí, por supuesto que hay que exigir. No obstante, hay que tener en cuenta que si Milei gana en Rosales y en la provincia viene más ajuste. No porque me vaya a insultar a mi. A mi me insulta igual. El problema no es esto de que es agresivo, violento con los que no piensan igual. El problema es lo que hace. Desfinanció la educación, la salud, paró mil obras en la provincia de Buenos Aires y dijo que va a fundir a las provincias".

"Por eso digo que cuando se vote se van a encontrar con la cara de Espert. Ellos saben de su situación, lo dijo la propia ministra de Seguridad. Esto no pasó nunca en la historia. Y quiero agregar que fundir a las provincias es un objetivo que tiene el gobierno nacional. Lo dijo 20 veces. Entonces me pregunto cómo hacemos. A mi me van a preguntar qué pasó con esta cuadra, con aquella inversión y está muy bien. El problema es que Milei no quiere que haya obra pública, quiere el ajuste por todos lados".

El primer mandatario sostuvo que ayer salió la información sobre la economía y se sostiene oficialmente que entró en recesión. "Milei dijo que la economía iba a crecer después de la devaluación que hizo él mismo y ahora se viene una cosa buenísima. Pero la verdad es que desde hace 6 meses la economía está cayendo de una forma muy fuerte y para colmo Milei se quedó otra vez sin dólares. Y fue a buscar más, por cuarta vez, para sostener el tipo de cambio".

Kicillof, al ser consultado por los inconvenientes en el sistema cloacal y de agua potable en la ciudad, dijo que depende de "la coyuntura nacional. Tenemos que sostener todo lo que abandonó Milei, la escuela, los remedios, las jubilaciones. Esto es muy claro. Milei cortó los fondos y estamos todas las provincias en juicio. Ahora cuando alguien se presenta en un hospital público, qué le decimos, que no hay plata, que no le pagamos el remedio? Estamos cada vez con más necesidades. Nosotros queremos seguir la obra pública. Pero todo es muy difícil. Nos queremos hacer cargo en Bahía y en Punta Alta. Parece ese lado vamos".

Y aqregó: "Nosotros queremos seguir, estamos relicitando. Que no se interprete que quiero chicanear al que votó a Milei. Pero miren los videos. Le dicen al presidente qué pasa si hace falta un puente y les contesta que 'junten la guita los vecinos y se hagan el puente'. Imagínense si yo contesto eso. Nosotros queremos hacer las cosas. aunque es muy difícil. Milei no se ocupa de nada y nos quiere sacar los recursos a quienes nos tenemos que ocupar de dar las respuestas".

Puerto Belgrano

Respecto a los ejercicios conjuntos entre la Armada Argentina y Estados Unidos, dijo que "me preocupa mucho por la mirada nacionalista. No es algo pasado de moda. Es lo que tiene Trump. Él dice: primero, Estados Unidos, y vamos a impedir que vengan los chinos porque lo mio es mio. Ahora, lo nuestro, de quién es, de Trump. Todo el mundo está peleando por conservar lo propio, los recursos naturales y patrimonios nacionales".

"Y tenemos la particularidad que el presidente de la Nación no cree en eso. Ha dicho, incluso, que su ídola es Margaret Thatcher. Y no es por chicanear. Pero si alguien piensa que Margaret Thatcher es una heroína estamos en problemas y con grandes diferencias".

"Todos han escuchado que mi Milei me insulta, me maltrata. Nosotros ganamos con 14 puntos de diferencia y nunca lo insulté. Sí le dije que estoy al frente de la provincia más grande de la Argentina y se necesitan obras de agua, salud. No hay en la historia argentina un presidente que en dos años no ponga un 'mango' en obras y que le quite a la provincia que sí lo quiere hacer. No nos firma ni los créditos internacionales. Es muy complicado, la sábana es corta, pero vengo a comprometerme. Todos los recursos que podamos generar, los vamos a destinar a las obras que se necesitan".

"Yo respeto los votos de los ciudadanos, pero sepan que Milei le pidió 20 mil millones de dólares al fondo y no hay un dólar en obras, ni hídrica, inundaciones, cloacas, nada. Después consiguió plata del campo y luego de la estafa de subir y bajar las retenciones. Y antes el blanqueo. Ya se le terminaron los fondos. Si alguien tiene un negocio financiero, una mesa de dinero, timbea, está bueno lo que hace Milei, le conviene. Pero si alguien tiene un negocio o un emprendimiento, no le va bien. Nosotros somos una provincia productiva y no tenemos nada que ver con los negocios de la timba, la bicicleta financiera y el extractivismo", dijo el gobernador.