Volcó un camión con carga de hormigón

Un hombre quedó atrapado en el habitáculo del camión que conducía cuando volcó en Jujuy y Patagones.

Se trata de Fabián Gallardo (49), oriundo de Bahía Blanca, quien fue rescatado por los Bomberos, sin riesgo de vida.

Al parecer, el chofer del camión Volvo, patente AD053LC, intentó subir, desde Jujuy por calle Uriburu, por una pendiente pronunciada, y debido a la carga de hormigón que llevaba, se habría provocado el vuelco.

En el lugar trabajaron la ambulancia del SAME, Bomberos, Policía y persoinal de Tránsito.