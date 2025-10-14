Bahía Blanca | Martes, 14 de octubre

26.3°

Bahía Blanca | Martes, 14 de octubre

26.3°

Bahía Blanca | Martes, 14 de octubre

26.3°
Punta Alta.

Volcó un camión con carga de hormigón

Ocurrió en Jujuy y Patagones.

Un hombre quedó atrapado en el habitáculo del camión que conducía cuando volcó en Jujuy y Patagones.

Se trata de Fabián Gallardo (49), oriundo de Bahía Blanca, quien fue rescatado por los Bomberos, sin riesgo de vida.

Al parecer, el chofer  del camión Volvo, patente AD053LC, intentó subir, desde Jujuy por calle Uriburu, por una pendiente pronunciada, y debido a la carga de hormigón que llevaba, se habría provocado el vuelco.

En el lugar trabajaron la ambulancia del SAME, Bomberos, Policía y persoinal de Tránsito.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE