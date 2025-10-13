Arribo de un contingente de turismo internacional

El último fin de semana, la ciudad recibió la visita del contingente de pasajeros que viajan en el Crucero Antártico National Geographic Endurance de Lindblad Expeditions, una embarcación de última generación destinada a recorrer los destinos más remotos.

La nave amarró en el puerto de Bahía Blanca durante la madrugada del sábado y luego del amanecer los expedicionarios se dirigieron a la ciudad de Punta Alta, en combis, para el seguimiento de las actividades programadas.

El grupo estuvo compuesto por 54 personas, naturalistas y notables investigadores de distintas nacionalidades de Oceanía, Europa, Sudamérica y Norteamérica.

En Punta Alta las visitas fueron recibidas en las instalaciones del Museo Histórico de Punta Alta y el Museo Municipal de Ciencias Naturales Carlos Darwin, ambas instituciones correspondientes al Departamento de Patrimonio Histórico y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Coronel Rosales.

La concreción de esta visita fue resultado de un proceso de largas gestiones que procuraron (y continuarán haciéndolo) mostrar a Punta Alta y la región como un destino atractivo para el turismo científico a nivel mundial, debido a su vinculación con Charles Darwin, la Teoría de la Evolución y la riqueza paleontológica que caracteriza a los terrenos rosaleños.

Dentro de las actividades desarrolladas, se brindó una recepción en el Museo Histórico, con una presentación vinculada a Darwin y en el Museo de Ciencias Naturales, donde se realizaron diversas explicaciones de la geología y paleontología de nuestra región.

Las exposiciones en ambos museos estuvieron a cargo de la doctora Teresa Manera, directora científica del Museo Darwin y el licenciado Maximiliano Rueda, director de la mencionada institución.

Posteriormente el contingente se desplazó a la Base Naval Puerto Belgrano para visitar el sitio donde se encontraba la Punta Alta, que dio nombre a la ciudad, y tomar el almuerzo.

Por la tarde, antes del regreso a Bahía Blanca, realizaron observaciones de aves en el mirador de Arroyo Pareja ubicado en Puerto Rosales.

Si bien el programa incluía una visita a la zona de Farola Monte Hermoso, las condiciones climáticas del sábado impidieron el desarrollo de estas actividades en la costa.

Los expedicionarios recibieron material impreso informativo sobre Darwin, el cual fue traducido y editado especialmente para esta ocasión.

Esta visita constituye un gran paso para posicionar a Punta Alta con vista al 200 aniversario del viaje del Beagle alrededor del mundo, evento que derivó en una de las revoluciones científicas más importantes de la historia.

Fuente: Archivo Histórico Municipal Punta Alta