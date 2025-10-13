Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

22.3°

Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

22.3°

Bahía Blanca | Lunes, 13 de octubre

22.3°
Punta Alta.

Punta Alta: se anunció la visita de Kicillof para este martes

Se dijo que estará presente en tres lugares.

Foto: Archivo La Nueva.

Para mañana martes se anunció oficialmente la llegada a Punta Alta del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien realizará una recorrida por distintas obras y espacios del distrito de Coronel Rosales.

Será acompañado por el intendente Rodrigo Aristimuño y autoridades provinciales y locales, de acuerdo a lo que se indicó desde el área de Prensa comunal.

A continuación, se detalla el cronograma de actividades previsto: 

* Recorrida por el Centro Integral del Discapacitado, a las 13.10, Roca 237.

* Obra de repavimentación en la avenida y Ushuaia, a las 15.10.

* Proyecto de expansión terminal portuaria, a las 15.45. Puerto Rosales-Otamerica.
 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La región.
La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE