Punta Alta: se anunció la visita de Kicillof para este martes

Para mañana martes se anunció oficialmente la llegada a Punta Alta del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien realizará una recorrida por distintas obras y espacios del distrito de Coronel Rosales.

Será acompañado por el intendente Rodrigo Aristimuño y autoridades provinciales y locales, de acuerdo a lo que se indicó desde el área de Prensa comunal.

A continuación, se detalla el cronograma de actividades previsto:

* Recorrida por el Centro Integral del Discapacitado, a las 13.10, Roca 237.

* Obra de repavimentación en la avenida y Ushuaia, a las 15.10.

* Proyecto de expansión terminal portuaria, a las 15.45. Puerto Rosales-Otamerica.

