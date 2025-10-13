Punta Alta: se anunció la visita de Kicillof para este martes
Se dijo que estará presente en tres lugares.
Para mañana martes se anunció oficialmente la llegada a Punta Alta del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien realizará una recorrida por distintas obras y espacios del distrito de Coronel Rosales.
Será acompañado por el intendente Rodrigo Aristimuño y autoridades provinciales y locales, de acuerdo a lo que se indicó desde el área de Prensa comunal.
A continuación, se detalla el cronograma de actividades previsto:
* Recorrida por el Centro Integral del Discapacitado, a las 13.10, Roca 237.
* Obra de repavimentación en la avenida y Ushuaia, a las 15.10.
* Proyecto de expansión terminal portuaria, a las 15.45. Puerto Rosales-Otamerica.