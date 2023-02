Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Nació en Bahía Blanca, el 11 de febrero de 1986. Es periodista egresado del Instituto Regional del Sur. Trabajó durante una década en Gente de Básquet. Además en LU3, FM Universal, FM Palihue y CNN. Integró el departamento de prensa de los clubes Tiro Federal, Barracas Central, Olimpo y, actualmente, Estudiantes. Se desempeña como cronista de La Nueva desde 2013 como miembro de las secciones Deportes y de lanueva.com; y es productor de La Nueva Play. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 y a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, entre otros.

El ciclo olímpico dará este año un paso fundamental al desarrollarse los XIX Juegos Panamericanos.

Santiago, capital de Chile, será sede del mayor evento deportivo del continente y, de a poco, la reunión empieza a estar en boca de los amantes del deporte.

Pero, ¿cuántos bahienses habrá en dicha competencia?

Aunque aún restan 240 días ya hay atletas que lograron una plaza, otros que aparecen como probables y algunos que sueñan con representar a Bahía Blanca y a la Argentina en la élite americana.

La primera clasificada a Santiago 2023 fue Agustina Cavalli, excelsa representante local y nacional del BMX Racing, la especialidad del ciclismo sobre una bicicross, que viene de participar de una concentración con la selección argentina.

Agus logró el boleto al consagrarse campeona en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle, celebrados en Colombia a fines de 2021.

En aquella oportunidad, la rider bahiense lideró la prueba final sobre la local Manuela Martínez Agudelo y la brasileña Maite Naves Barretto.

La segunda bahiense en clasificar a los Juegos Panamericanos fue Catalina Turienzo.

La joven promesa de la vela, especialista en la clase Fórmula Kite, se quedó con el pase el último 5 de febrero al alcanzar el 10° lugar de la tabla general y ubicarse entre las tres mejores del continente en el US Open Serie Clearwater en Florida, Estados Unidos.

La Colo, que nació el 29 de mayo de 2006 en Bahía Blanca, pasa mucho tiempo en Monte Hermoso y entrena en Paraná junto a Federico Aguilar, podría navegar este año en el S.O.F. Hyeres (semana olímpica francesa) en la ciudad homónima del sur de Francia, del 22 al 29 de abril, y el Paris 2024 Test Event, en la sede olímpica de Marsella, del 7 al 16 de julio.

Por su parte, el palista Agustín Vernice, octavo en los Juegos Olímpicos de Tokio y séptimo en el Mundial 2022, conquistó en agosto del año pasado la medalla de oro en la prueba K1 1000 metros en la segunda jornada del Campeonato Panamericano de la especialidad de Halifax, Canadá, y se clasificó a los Juegos Panamericanos.

Vernice, de 27 años, máxima figura del seleccionado argentino de velocidad, ganó su serie clasificatoria con un tiempo de 3m45s y luego, en la final A (del primero al noveno lugar) venció con un registro de 3m40/100.

Así, el argentino, radicado de joven en Olavarría —pero nacido en Bahía—, logró su segunda medalla consecutiva en el torneo ya que había obtenido junto con Gonzalo Lo Moro; Gonzalo Carreras y Agustín Carreras la presea de plata en la prueba K4 500 metros.

Además, hay varios deportes que ya consiguieron su lugar en Santiago y que habitualmente —o al menos en el último tiempo— cuentan con participación bahiense.

Dos de los casos más emblemáticos son Las Leonas y Los Pumas.

El seleccionado femenino de hockey irá a los Panamericanos a defender el oro logrado en Lima 2019 y bien podría tener en sus filas a Valentina Costa Biondi, plata olímpica en Tokio 2021, segunda en el mundial de España y Países Bajos del año pasado y actualmente citada para la nueva ventana de la FIH Pro League que afrontará la Selección en Australia y Estados Unidos.

Bianca Donati, mundialista en Londres 2018, y, por qué no, la joven arquera Yazmín Pallottini, también están en el radar del entrenador Fernando Ferrara. Mientras que es asiduamente citada la montehermoseña Bárbara Dichiara e integra el plantel de Las Leoncitas su coterránea María Emilia Larsen.

En tanto, el combinado nacional de rugby seven tiene tatuada a fuego la medalla olímpica lograda en Tokio con la capitanía de Santiago Álvarez Fourcade.

Vigentes campeones panamericanos, Los Pumas 7s lograron la clasificación en los últimos Suramericanos de Asunción y de no mediar imponderables tendrán nuevamente al bahiense en sus filas.

El exjugador de Sociedad Sportiva y el CASI viajó con el equipo argentino a Los Ángeles (Estados Unidos) —luego se trasladará a Vancouver (Canadá)— para continuar con el Circuito Mundial desde el próximo sábado 25, frente a Gran Bretaña.

Asimismo, ya logró un lugar en Chile el seleccionado de equitación en la modalidad salto, gracias a la medalla de plata lograda en Asunción 2022.

Allí, el gran protagonista resultó ser el jinete bahiense Damián Ancic, determinante en la presea por equipos y compañero del caballo Santa Rosa Chabacon en el binomio que se alzó con el bronce en la prueba individual de la citada competencia.

"Obviamente Damián y su caballo están dentro de los planes", adelantó el jefe de equipo Francisco Galli desde Paraguay, en diálogo con La Nueva.

Para que el bahiense viaje a Santiago 2023 será fundamental participar entre mayo y junio de un selectivo que realizará una gira por Europa a manera de preparación.

El Ruso, que mientras tanto viajará seguido a México para afrontar diferentes competencias, viene de obtener el Olimpia de plata en equitación.

Quien lógicamente mantiene la esperanza de ser parte de la comitiva albiceleste es la rider Agustina Roth.

La bahiense, que viene de participar de la primera fecha de la Copa del Mundo en Arabia Saudita, fue bronce en los últimos Juegos Panamericanos, llevados a cabo en Lima en 2019.

Para la próxima edición, el BMX Freestyle tiene reservados dos lugares por comité olímpico nacional: uno para hombres y otro para mujeres.

La misionera Analía Zacarías (13º) y la cordobesa Nazarena Pérez (27º) se mantiene hoy por hoy por encima de Roth en el ranking de la Unión Ciclista Internacional, que actualizado al último lunes ubica a la bahiense en la 31º posición (escaló dos puestos tras haber sumado 140 puntos en Arabia).

No obstante, la elección será exclusivamente del entrenador nacional Damián Nolasco.

Otro que tiene la fecha de los Panamericanos marcada en el calendario es Iván Nikolajuk.

El nacido en General Conesa, radicado en nuestra ciudad y representante del Círculo Bahiense de Arquería, es el mejor argentino en la especialidad arco compuesto y viene de consagrarse en los Suramericanos de Asunción del año pasado.

Dicha conquista le garantizó a la Argentina una plaza en Santiago, aunque el atleta que ocupará dicho lugar se definirá en un evaluatorio según le confirmó a este medio el entrenador Gabriel Martí.

Nikolajuk cuenta con ventaja ya que —como mencionamos más arriba— se consagró campeón en Paraguay (en la modalidad individual) y fue oro panamericano en Lima 2019 (en la competencia por equipos; fue 6º en individual).

En la misma modalidad compite el pampeano Federico Salvetti, quien recientemente compartió con Nikolajuk el majestuoso Vegas Shoot en los Estados Unidos. Mientras que con arco recurvo emerge la figura de la bahiense Florencia Leithold.

Flor, que ya tiene experiencia panamericana al viajar a Lima 2019 (8º en equipo mixto y 9º en individual), también deberá pasar por el evaluatorio.

Al margen, todos tendrán en abril un repechaje en República Dominicana (Copa Merengue) para buscar plazas por equipo.

¿Se podrá engrosar esta lista?

¿Y el básquetbol?

El deporte de la naranja —en la rama masculina— no encabeza este informe porque su presente es una incógnita y su futuro más aún, ya que el calendario 2023 presenta una particularidad.

El torneo panamericanos masculino se jugará del 31 de octubre al 5 de noviembre, 50 días después del Mundial, que se jugará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre simultáneamente en Filipinas, Japón e Indonesia. Es decir, al revés de lo ocurrido en 2019, cuando primero se jugaron los Panamericanos y luego el Mundial y la selección fue a Lima con su mejor plantel (fue campeón), aprovechando el torneo de preparación para la cita en China (subcampeón).

Por consiguiente, Santiago 2023 podría ser una continuidad de lo cosechado en el Mundial o bien podría significar el inicio de una nueva etapa, con lo que eso significa.

Por lo pronto, Argentina está en vísperas de afrontar la última doble fecha de eliminatorias, en Mar del Plata, y a las órdenes del coach Pablo Prigioni se encuentra el bahiense Lucio Redivo.

El tirador formado en Pacífico, flamante incorporación de Cividale en la Serie A2 italiana, fue a Lima y a China, hace tres años, aunque luego faltó a una seguidilla de convocatorias y, por ejemplo, no acudió a Tokio 2020.

Asimismo, quien no juega pero es parte del cuerpo técnico y médico es el preparador físico Cristian Lambrecht.

El Ruso, que estuvo vinculado a la selección venezolana y después se instaló en España para trabajar en Bilbao Basket, se sumó a la albiceleste que ya contaba con los kinesiólogos Leandro Amigo y Paulo Maccari.

"Todo esto tiene una impronta muy especial. El hecho de poder trabajar junto a un gran amigo, con quien nos criamos juntos en el barrio, jugamos juntos en el club 9 de Julio y trabajamos juntos en Bahía Basket", le contó Lambrecht a La Nueva.

Por el momento, que haya más participación bahiense en los JJPP es realmente un enigma. Lucas Faggiano y Fausto Ruesga tuvieron minutos en la Selección cuando Sergio Hernández era el head coach. Mientras que Pedro Rossi integró seleccionados juveniles —y fue capitán— y ahora se desempeña en la NCAA de los Estados Unidos.

Un mundo aparte es el básquetbol 3x3.

Si bien hoy en día Argentina estaría clasificando, por ranking (el corte se hace el 30 de junio), nuestro país ha optado por participar últimamente con elementos que no juegan —o al menos no destacan— el 5 vs 5 por lo que el único parámetro está en revisar los convocados recientes y allí no aparecen bahienses.