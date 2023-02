Catalina Turienzo ya se ganó un lugar en los Juegos Panamericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Nació en Bahía Blanca, el 11 de febrero de 1986. Es periodista egresado del Instituto Regional del Sur. Trabajó durante una década en Gente de Básquet. Además en LU3, FM Universal, FM Palihue y CNN. Integró el departamento de prensa de los clubes Tiro Federal, Barracas Central, Olimpo y, actualmente, Estudiantes. Se desempeña como cronista de La Nueva desde 2013 como miembro de las secciones Deportes y de lanueva.com; y es productor de La Nueva Play. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 y a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, entre otros.

A poco más de 250 días para la gran cita deportiva continental del año, se va clarificando el panorama de representantes locales.

Los XIX Juegos Panamericanos se celebrarán en Santiago, Chile, desde el 20 de octubre, y como sucedió en los últimos eventos multideportivos, Bahía Blanca estará presente.

Con tan solo 16 años, María Catalina Turienzo logró la plaza panamericana en la clase Fórmula Kite de vela (sailing) tras una destacadísima tarea en el US Open Serie Clearwater en Florida, Estados Unidos.

"Clasificar era el objetivo del viaje. Estuve 13 días en Estados Unidos porque llegamos una semana antes de la competencia para entrenar en el lugar, acostumbrarme al mar, a los vientos y a las condiciones", le contó a La Nueva.

"Fueron tres días de regatas y fue muy dura la competencia porque hubo condiciones de viento muy distintas a lo largo de todo el evento, entonces había que adaptarse a lo nuevo. Eso lo hizo compleja", señaló.

La Colo alcanzó el 10° lugar de la tabla general con 80 puntos de penalidad, producto de los siguientes resultados: 8°, 5°, DNC 16° (descartada), 10°, 10°, 10°, 9°, 9°, 10°, 9° y DNC 16° (descartada).

Así, al ubicarse entre las tres mejores del continente (descartando a las ya clasificadas), Catalina se aseguró una de las tres plazas conducentes a Santiago 2023. La estadounidense Daniela Moroz ganó con 11 unidades y la colombiana María Lizeth Loiza Rojas, undécima con 94, también se clasificaron.

"El primer y el último día hubo poco viento y eso me vino bien porque en Paraná, que es donde yo entreno, en el río, siempre hay poco viento. Estoy acostumbrada a navegar así. Pero el segundo día hubo viento y tierra, que venía de la ciudad; es un viento inconstante que lo hace complicado, no solo para mí sino para todas. No estaba en mi zona de confort pero igual me fue bastante bien", analizó.

De esta manera, la bahiense se sumó a los ya clasificados en vela: Javier Conte, Martina Silva y Trinidad Silva en la clase Lightning; Cecilia Carranza y Sol Branz en 49er FX y los hermanos Massimo y Luca Contessi, en 49er.

Por su parte, Federico Aguilar —quien es además entrenador de Turienzo— finalizó en el puesto 20° con 144 puntos ([DCT 27°], 14°, 18°, [DNC 27°], 16°, 15°, 19°, 19°, 16°, 15° y 12°).

Cata nació en Bahía, pasa mucho tiempo en Monte Hermoso y entrena en Paraná junto a Aguilar, por lo que representa al Club Náutico de aquella ciudad entrerriana.

Fue subcampeona panamericana en noviembre del año pasado, obtuvo en julio de 2022 el cuarto puesto en el 51º Campeonato Mundial Juvenil disputado en la costa de Scheveningen en La Haya (Países Bajos), en el que participaron 431 regatistas de 67 países y, además, la joven logró el octavo puesto en el Mundial juvenil de Omán 2021.

En principio, la próxima competencia de la bahiense serán los Panamericanos de la especialidad, en Cabarete, República Dominicana. El evento está previsto del 7 al 12 de marzo.

Luego, en base al presupuesto, Cata podría asistir al torneo Princesa Sofía (Sailing World Cup) en Palma de Mallorca (España), a fines de marzo, y el Youth (U21) European Championships en Torregrande (Italia) en mayo, entre otros.

Pero también en el horizonte aparecen otros dos eventos que de por solo nombrarlos erizan la piel: el S.O.F. Hyeres (semana olímpica francesa) en la ciudad homónima del sur de Francia, del 22 al 29 de abril, y el Paris 2024 Test Event, en la sede olímpica de Marsella, del 7 al 16 de julio.

En otra entrevista concedida a La Nueva., Cata adelantó que "llegar a un Juego Olímpico es mi sueño" y contó que está "proyectada para Paris 2024 y si no, para Los Ángeles 2028". Aquella vez también dio detalles de su vida y de cómo comenzó a practicar este singular deporte.

Pero retomando, la mayoría de los torneos nombrados son abiertos (open); es decir, compiten atletas de diferentes edades. Porque por ejemplo, para tomar un conocimiento más cabal del presente, Cata, que cumplirá 17 años el 29 de mayo, también tiene previsto presentarse en la World Sailing Youth Worlds, en diciembre, probablemente en Brasil, que es para menores de 19.

La parte "negativa" de todo esto es que esos torneos están, por el momento, marcados como "tentativos" y no como seguros en la agenda de la bahiense. "Nos es muy caro viajar y sin apoyo se hace muy complicado", señaló al carecer de sponsors.

La vieja historia —que parece no tener fin— para los deportistas argentinos amateurs que luchan por mantenerse en la élite mundial a puro pulmón.