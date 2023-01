Arabia Saudita, el nuevo punto de partida para Agustina Roth

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Nació en Bahía Blanca, el 11 de febrero de 1986. Es periodista egresado del Instituto Regional del Sur. Trabajó durante una década en Gente de Básquet. Además en LU3, FM Universal, FM Palihue y CNN. Integró el departamento de prensa de los clubes Tiro Federal, Barracas Central, Olimpo y, actualmente, Estudiantes. Se desempeña como cronista de La Nueva desde 2013 como miembro de las secciones Deportes y de lanueva.com; y es productor de La Nueva Play. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 y a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, entre otros.

Una nueva oportunidad se le presenta a la bahiense Agustina Roth en su desafío por crecer dentro del mundo del BMX Freestyle, la rama más espectacular y acrobática el ciclismo.

La joven de 21 años se presentará en la primera fecha del año de la Copa del Mundo, a disputarse en Arabia Saudita.

Puntualmente, la cita será del 15 al 18 de febrero en la ciudad árabe de Diriyah, de acuerdo con lo informado por la Unión Ciclista Internacional.

"Me puse el objetivo de ir a Arabia porque el año pasado no me pudieron llevar; me preparé bastante para ser convocada. Quiero que esta convocatoria sea una motivación para poder entrar a los Panamericanos de Chile y así empezar a sumar todos los puntos que sean necesarios para poder estar en los Juegos Olímpicos de París", le dijo a La Nueva.

Roth junto al DT Damián Nolasco y Analía Zacarías

La bahiense integrará el seleccionado nacional que entrenará en Córdoba, desde el lunes 6 de febrero, y que partirá a Diriyah el viernes 10.

En principio, si bien resta definir la totalidad de los competidores, el 15 será el día de entrenamientos oficiales, el 16 tendrán la clasificación, el 17 se correrá la semifinal y el domingo 18 irá la gran final. Paralelamente competirán los varones.

La delegación está integrada —además de Roth, hoy en día 33º del mundo— por la misionera Analia Zacarías (13º) y la cordobesa Nazarena Pérez (29º), por el lado femenino, y el boliviano nacionalizado argentino José "Maligno" Torres (7º) —oro en Asunción 2022— y el cordobés Gabriel Chaves (120º) en la rama masculina.

UCI confirmó que la Copa del Mundo seguirá luego en Montpellier (Francia) del 17 al 21 de mayo y en Bruselas (Bélgica) entre el 6 y el 9 de julio. Las siguientes tres fechas, que se llevarán a cabo en la segunda mitad del año, se organizarán después del Mundial de la disciplina que se celebrará en Glasgow (Escocia) del 3 al 13 de agosto.

Así es el diseño del park en Arabia

Roth tuvo un 2022 con altibajos, al ser citada a los Juegos Suramericanos, pero a la vez perderse varias fechas de la Copa del Mundo por falta de plazas o por no contar con apoyo económico suficiente para viajar (solo disputó una fecha de la Copa del Mundo 2022, en Francia).

Además, volvió de Asunción con un sabor agridulce: contenta por haber representado a la Argentina una vez más, junto a Analía Zacarías, aunque disconforme con los resultados obtenidos.

"Me hubiera gustado subir al podio, pero me quedé con las ganas. No sabemos qué estaban buscando los jueces; me la jugué a trucos fuertes y no bastó", señaló en octubre del año pasado desde la capital del Paraguay.

"Una hermosa experiencia con un equipo de diez puntos, no tuvimos buenos resultados, pero nos divertimos y siempre se aprende de los errores", declaró.

Agus posando con la indumentaria oficial del COA

Agustina cuenta con enormes antecedentes, senda que deberá retomar para mantener vivo el sueño de alcanzar un lugar en los próximos Juegos Olímpicos París 2024.

Fue campeona olímpica juvenil en 2018, en Buenos Aires, y medalla de bronce en 2019 a nivel panamericano, en Lima.

Sin embargo, para volver al nivel de élite internacional no solo necesita entrenar física, psicológica y deportivamente. También necesita sustento.

Durante los Suramericanos, el entrenador de la Selección Argentina, Damián Nolasco, le dijo a La Nueva. que "Agustina necesita apoyo para competir profesionalmente".

"Cada deportista profesional hace en el día a día su carrera deportiva y muchos no tienen la posibilidad y los recursos para afrontar la inversión que significa entrenar en otra provincia", aseguró.

"Lamentablemente, la única pista que hay en Argentina, por ahora, está en Córdoba —contó—. Se requiere constancia mayor en pistas de este tamaño. Eso es lo que Agustina necesitaría hoy".

Jerassi en "el patio de su casa", en el parque de Mayo

Justamente, la idea local está. Fue elaborada por Kevin Jerassi, mentor y líder de la especialidad en Bahía Blanca, junto con la Asociación Bahiense de BMX Freestyle.

Kevin no solo entrena a Roth cuando está en la ciudad, sino que también elevó un proyecto que ya tiene plano y diseño pero se encuentra en stand by.

"Con la suba del dólar, los precios subieron mucho y faltan fondos", contó.

"Bahía Blanca, después de Córdoba, es la ciudad más preparada; pero acá todo está hecho de manera casera. Hoy por hoy, Agus se tiene que ir a vivir a Córdoba si queremos resultados para aspirar a París 2024", sentenció.