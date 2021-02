Otro punto de partida en la carrera de Fausto Ruesga: debutó en la Selección

Por Mauro Giovannini

No se destacó en el mini básquet, pasó desapercibido en preinfantiles y no estuvo en ninguna selección bahiense de infantiles.

En más de una vez se le cruzó por la cabeza tirar la toalla o alejarse de su club para probar suerte, como cuando apareció a entrenar en Barracas Central. Pasado el tiempo reconoció que le "costaba mucho jugar, hacía lo que podía y pocas veces tenía protagonismo". Pero siguió entrenando.

Y ahí, en la constancia, encontró un camino.

Hoy, Fausto Ruesga es jugador de Selección. De la mayor, a la que todos quieren llegar. Pero antes hubo un recorrido lleno de obstáculos que superó junto a sus amigos, sus compañeros, algunos entrenadores y preparadores físicos y, fundamentalmente, su familia.

Su hermano Blas, su mamá Ana y César, en los Juegos Olímpicos de la Juventud

"De chiquito jugaba al básquet por diversión y para estar con los amigos. En 2014, siendo U15 de primer año, formó parte de un plantel muy lindo que tuvo el club y que salió campeón con Marcelo Pérez, que hoy está en la selección mayor de Chile, el Ruso (Valentín) Bettiga, Agustín Solomon... Y Fausto tenía condiciones como para participar más, pero no tenía definido qué quería hacer. Estaba. Y con estar y compartir, era feliz", recordó César, su papá.

En preinfantiles jugó de 2011 a 2013: 71 partidos, 566 puntos (7,9 de coeficiente).

Ya en infantiles sumó otros 53 juegos, con 687 tantos (12,9) y se dio el lujo de debutar en primera división: el martes 17 de noviembre de 2015 en cancha de Barracas y ante el local, en la derrota por 80 a 59, que nada cambió el futuro aurinegro ya que tenía asegurado su lugar en los playoffs. Sumó 2 puntos (1-1 t2, 0-1 t1) y 2 rebotes.

Con la camiseta de Olimpo, ante El Nacional

Si bien mantuvo su humildad, el nuevo Fausto se iba a comenzar a ver en 2016.

"Yo jamás hablé de cómo tenía que jugar, eso es de los entrenadores. Pero un día le pregunté por qué no tenía mayor actitud de juego. Me dijo que su año era el próximo. Cuando cumple 15 quedó afuera de la selección bahiense en el último corte y fue un momento duro para él", añadió César.

"Recuerdo que hablando con Ezequiel Zani y con el Piru (Juan Martín López) decidimos dejar que se desarrolle en las categorías B, le faltaba en lo individual. Y así fue, jugando en U15 y U17 B, pudo desarrollarse. Ezequiel le dio más rodaje, lo hizo jugar en diferentes posiciones y eso lo entusiasmó porque fue protagonista y vio que podía. A los 15 hizo un clic, se abrazó al básquetbol y dijo 'esto es para mí'", continuó el otrora también jugador de Olimpo.

Así fue como disputó 23 partidos en U15 B (10,3 puntos por juego) y 20 en U17 B (19,5), categoría en la que logró el título.

Enfrentando a Bahiense del Norte, con la casaca aurinegra

"Fausto tenía cosas naturales, como el timing para saltar, que por ahí él no se daba cuenta, y mucha facilidad para hacer puntos. Le faltaba confianza en sí mismo. Ese año, en Cadetes B, lo ayudamos a desarrollarse, salió picando en contra ataques, empezó a tirar de tres, asumió un rol de anotador... Con los partidos se fue sintiendo cómodo", relató el DT Ezequiel Zani, hoy coach de Los Leones en el básquet de Chile.

"A los 16 vuelve a quedar afuera de la Selección y siguió, tuvo determinación, disciplina y una dedicación poco común para chicos de esa edad. Se dio cuenta que la forma era esa y hacia fin de año, vio que Mario Errazu lo llamó a la selección de Provincia sin haber jugado nunca en la de Bahía Blanca. Esa fue otra inyección", mencionó su papá.

En ese 2016 se dio el lujo de ponerse la camiseta de Provincia de Buenos Aires en el Argentino U17 y la aurinegra en el TNA (hoy denominado Liga Argentina), en un partido ante Huracán de Trelew en el que también hizo su debut Franco Pallotti.

"De ahí no paró más de entrenar. Es un chico que tiene una dedicación y una disciplina asombrosa y generalmente esas son virtudes que tienen los que llegan a ser protagonistas. No hay otra", puntualizó.

"Empezaron las selecciones —continuó César— y su crecimiento a los 17 años fue fantástico, selección de Bahía, MVP... No paró. Pero tampoco paró de entrenar. El club cerraba a las 23.30 y los guardias siempre recuerdan que le decían 'vamos Fausto, que cerramos' porque siempre se quedaba a hacer alguna rutina. Tiene su objetivo y va atrás de manera magistral".

En el Provincial U17 de Olavarría fue campeón y se llevó todos los premios

En 2017 da el primer golpe de efecto, al ser líder de la selección bahiense que arrasó con el campeonato Provincial en Olavarría: 23,6 puntos, 60 % en dobles, 13,2 rebotes, 1,4 asistencias, 2 recuperos y 27m43 de promedio.

Con viento a favor, también logró el Argentino en Cañada de Gómez con una categórica victoria ante Santa Fe en la final (91-76), que contó con Francisco Farabello, Marco Giordano, Gastón Bertona, Bautista Lugarini y Tomás Chapero, entre otros. Promedió 17,5 puntos, 12,5 rebotes y 27m29, cosechando un doble-doble en la final (24 y 21); aunque la organización le dio el MVP al cordobés Leandro Bolmaro, que fue tercero.

"Santa Fe tenía un equipón (sic), pero jugamos una final tremenda y Fausto fue figura. Ya sorprendía por las volcadas que hacía, sobre todo con mano izquierda. A mi me gustan los jugadores como él, muy atléticos. No me sorprende que esté en la selección argentina, se merece todo lo que le está pasando", contó Mario Errazu, entrenador en dicho campeonato.

Debutó antes en Provincia que en las selecciones de la Asociación Bahiense

Y en julio, la frutilla del postre: la primera vez con la celeste y blanca.

Al margen de su glorioso recorrido en la modalidad 3x3, que por ejemplo incluye dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, Fausto disputó cinco certámenes oficiales con la camiseta de la selección nacional.

Su debut se produjo el 15 de julio de 2017, por el Sudamericano U17 de Lima (Perú) y ante Ecuador. Argentina ganó 64 a 48 y el alero sumó 11 puntos y 5 robos en 16m33.

En ese torneo, que acabó con medalla de plata para la Selección, promedió 7,8 tantos, 5,2 tableros y 13m19 en cancha, compartiendo equipo con Juan Cruz Marini.

Luego, Fausto fue citado para dos torneos consecutivos, ambos en junio de 2018: los Juegos ODESUR en Cochabamba, que son libres pero Argentina fue con un combinado U18, y el FIBA Américas de la categoría, en Saint Catharines.

Defendiendo los colores de la selección argentina, ante Ecuador

En Bolivia, el exjugador de Olimpo promedió 3,8 puntos, 3,6 rebotes y 19m51 y se trajo otra medalla plateada; mientras que en Canadá, el bahiense logró la de bronce y la clasificación al Mundial U19, colaborando con 7,8 unidades, 4,8 recobres y 23m04 por juego.

Su última aparición con la camiseta nacional —hasta la actual eliminatoria a la AmeriCup— fue precisamente en el Mundial de Grecia.

El equipo finalizó en la 11º posición porque tras ganar los tres compromisos de su grupo, cayó en el primer cruce con Puerto Rico. Allí, el bahiense entró en todos los partidos (7) y promedió 7 puntos, 3,7 rebotes y 24m58 de acción.

En el medio, el alero dio otro salto al dejar Olimpo, su club, para pasar a formar pare de la organización Bahía Basket.

Junto a Ianguas, Levy y Robert Battle, el día de su debut en la Liga Nacional

Tras jugar la Liga de Desarrollo en 2017 (repitió en la 2018-19 y 2019-20), se presentó en la Liga Nacional el 26 de enero de 2019, ante Comunicaciones y en Corrientes. El equipo de Sebastián Ginóbili cayó aquel día por 92 a 50 y Fausto fue inicial, colaborando con 4 puntos en 11m24.

Ahora, hasta la interrupción de la temporada por las Ventanas FIBA, Ruesga lleva 60 partidos en el máximo nivel nacional, con 556 tantos (9,3).

De aquí en adelante, cada 21 de febrero será motivo de alegría en su vida.

Anoche, ante Chile, Fausto se puso la camiseta más pesada y aún así, voló bien alto para regalar y regalarse una volcada de antología.

Venía de fallar un tiro corto en el primer tiempo y un alley-oop en el segundo, pero en la última jugada y en transición, como más le gusta, enterró la pelota de espaldas.

"Hablé con él, está caliente porque no aprovechó los minutos", completó César, ya sobre la madrugada.

Para muchos podría significar una meta; para Fausto, es apenas el inicio.

Vaya cabeza.

Anoche, ante el chileno Diego Silva

