Agustina Roth terminó la clasificación en la 18º posición y no logró avanzar a la final de la primera fecha del año de la Copa del Mundo de BMX Freestyle.

Un primer golpe en una rodilla durante la entrada en calor, sumado a otro a partir de un truco mal ejecutado, redujeron las posibilidades de la bahiense.

La cita fue en Diriyah, ciudad de Arabia Saudita ubicada a 20 kilómetros al este de la capital Riad, y finalizará mañana con la última competencia a la que accedieron las 12 mejores riders.

Agus —33º en el ranking que ofrece la Unión Ciclista Internacional— salió al park en la primera manga, junto a la cordobesa Nazarena Pérez, Sasha Pardoe (Gran Bretaña), Macarena Pérez Grasset (Chile) y Anastasiia Terebova (Rusia).

Allí, sumó 39.6 puntos, quedando a 13.6 unidades de la última clasificada, la británica Pardoe (53.2).

"Me caí y me golpeé la rodilla derecha diez minutos antes de mi primera pasada. Pude terminar bien la entrada en calor, pero después me enfrié esperando mi turno de salida y me empezó a molestar cuando pedaleé a fondo", le dijo a La Nueva.

"Ya en una de mis pasadas (NdeR: son dos y se promedian los puntos) hice un no-hand, que es el truco de sacar las manos, cuando intento volver agarro mal el manubrio y me doblé los dedos. Para colmo, caí pasada, así que el impacto fue mayor contra el piso. Esa salida la dejé por la mitad y me bajaron muchos puntos", agregó.

"Fue una lástima porque mi pasada estaba buena, tenía cosas que ninguna de las chicas había hecho porque por el hecho de ser zurda, hago algunas líneas que las que son derechas no hacen; tenía fe de entrar a la final", completó.

Naza Pérez, por su parte, fue 20º con 39.0 y la mejor argentina fue la misionera Analía Zacarías, que obtuvo 42.4 puntos de los jurados y alcanzó la 17º ubicación.

La mejor posicionada en la qualy fue la estadounidense y líder del ranking mundial, Hanna Roberts. La oriunda de Jacksonville obtuvo 82.1 tantos. Participaron de esta fecha un total de 23 riders.

La escoltaron y también clasificaron a la final la japonesa Nene Naito (81.0), la china Jiaqi Sun (76.5), la alemana Kim Muller (75.2), la china Sibei Sun (70.2), la estadounidense Perris Benegas (69.7), La suiza Nikita Ducarroz (68.9), la japonesa Minato Oike (67.6), la británica Charlotte Worthington (66.2), la china Qian Zheng (65.2) y la rusa —representa a Francia— Valeriia Liubimova (59.4).

En tanto, entre los varones hubo dos argentinos participando: Gabriel Chaves y José "Maligno" Torres.

Este último, oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, logró avanzar a la final del sábado al clasificar entre los mejores 12 competidores (fue 7°) con 85.80.

Todos fueron citados por el entrenador Damián Nolasco.

Asimismo, la UCI confirmó que la Copa del Mundo seguirá luego en Montpellier (Francia) del 17 al 21 de mayo y en Bruselas (Bélgica) entre el 6 y el 9 de julio.

Las siguientes tres fechas, que se llevarán a cabo en la segunda mitad del año, se organizarán después del Mundial de la disciplina que se celebrará en Glasgow (Escocia) del 3 al 13 de agosto.